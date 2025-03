Para papá también hay flores

El Día del Padre sigue siendo una fecha importante en el calendario de celebraciones del año para muchos. La ciudad, que ayer se levantaba gris dejaba sentir, sin embargo, algo de calidez en el ambiente. Ya fuera por ser San José o porque es el preludio de la lluvia que se avecina en los próximos días, el paseo por la calle resultaba agradable. Ideal para los rezagados que, teniendo intención desde el principio de regalar algo a su padre, lo habían dejado para el último momento.

Por Benito Corbal no era difícil ver a mujeres con ramos en la mano. El bullicio de las grandes firmas también dejaba ver el valor que la celebración tiene para algunos. Especialmente a mediodía y por la tarde, cuando muchos habían salido de sus trabajos. Al caer el medio de la semana, las comidas familiares se vieron alteradas, lo que no quitó una «visita al abuelo» o quienes pasaron a dar un abrazo a sus padres.

Se llevan dos para compartir, no vaya a ser que toque. Nicolás — Quiosco ONCE Peregrina 29

Los cupones del Sorteo del Padre volaban ayer. / Rafa Vázquez

Los décimos por el sorteo del Día del Padre ayer volaban en algunos puestos de la ONCE. «Se están vendiendo mucho. Justo ahora la jefa me acaba de traer otros 40 cupones más, me había quedado sin ellos», cuenta la responsable del puesto de Loureiro Crespo. «Dame uno con mano inocente. Bueno, la verdad que no me importa que si es mano culpable», le pidió con sorna un cliente. «Me piden acabados en 69. También en 13 y en 5», comenta ella.

En la calle Peregrina, Nicolás explica que hay quien se los lleva «para compartir». «Pero lo hacen cogiendo dos, no vaya a ser que toque». Recuerda que el sorteo tiene una cuantía mayor en premios que otros diarios. Y vacila al decir que, «seguro que mañana (hoy) hay quien viene buscando un cupón para el Día del Padre, pero yo ya estaré vendiendo los del Día de la Madre», pues el sorteo de San José fue anoche. Eso sí, hoy ya es posible cobrar los premios.

Son ramos lineales y potentes y bonsái. Adriana — Dueña Floristería Tendencias

Como curiosidad: las flores ganan terreno en el mundo de los regalos para hombres. «Piden ramos variados, porque los papás también se merecen flores», afirma Adriana, dueña de la floristería Tendencias. «En los ramos para hombres seguimos una tendencia más lineal, con flores potentes como el Anturium. Aunque también se llevan tulipanes. Son ramos altos, menos redondos. También la gente busca Bonsái y otras plantas que requieren cuidados. Hay muchos padres aficionados aunque es una tendencia que se da más entre los padres que tienen ya cierta edad. Los más jóvenes prefieren el espectáculo del momento», apunta.

La ayudante de Adriana muestra los ecosistemas naturales. / Rafa Vázquez

Buscan jerséis y camisas, también algún complemento. Silvia — Kensingtton Street

Quienes querían ir a tiro fijo, se han dejado seducir por la ropa, como regalo para su padre. «Buscan jerséis y camisas. También algún complemento como cinturones. Corbatas también, pero mucho menos», comenta Silvia desde Kensingtton Street. Mientras hace su entrada una mujer, interesada en encontrar una camisa. «Aún quedan de rebajas y tallas sueltas», le explica la dependienta.

Principalmente son fotos de familia y una talla de la Virgen. Marisa — Cespón Arte

En contraposición hay quienes se han volcado a conciencia en la preparación de un regalo que encante a su padre. Es el terreno de lo emocional, donde las fotografías triunfan. «Principalmente son fotos de familia. Hemos entregado todos los encargos por el Día del Padre esta mañana a excepción de uno. Se trata de una figura de cerámica de una virgen con el niño, que recogerán a última hora», cuenta Marisa de Cespón Artes.

Algunas de las obras de la popular tienda de enmarcación. | Rafa Vázquez

Se llevan libros ilustrados para leer con niños, novela y ensayo. Raquel y Julio — Librería Paz

Un libro suele ser otro de los regalos «valor seguro» para muchos. En la Librería Paz lo notan aunque reconocen que esta festividad no altera las ventas habituales de manera reseñable, si ven que muchos prefieren hacer sus copras ahora, aprovechando la fecha. «Sobre todo buscan libros ilustrados, para leer con sus hijos, especialmente entre los padres jóvenes. También novela y ensayos. Novela de misterio, histórica... Un poco de todo», explican Raquel y Julio, desde el mostrador de la librería.

Raquel envuelve un libro para regalo. | Rafa Vázquez

