A Biblioteca de Caldas propón dúas sesións de contacontos para mañá

O Concello de Caldas de Reis, a través do departamento de Cultura, vén de organizar dúas sesións de contacontos para mañá na Biblioteca. As pezas serán ‘Vicio houbo sempre’ de Atenea García e destinada a público adulto, e ‘Coser e Cantar’, con María Ortiz, para público familiar. Son de balde pero é precisa inscrición previa na propia biblioteca ou no teléfono 986 53 06 04.