En marcha o BDra Gráfica, que comezará o día 22 de maio

BDra Gráfica, o festival da banda deseñada de Pontevedra organizado conxuntamente por O Garaxe Hermético e Concello de Pontevedra, celebrarase os vindeiros días 22 a 25 de maio. Kiko da Silva, director do festival, e Demetrio Gómez, concelleiro de Dinamización Socio-cultural, reuníronse onte con representantes das librarías de Pontevedra para anunciar os primeiros pasos da organización deste evento que debe adiantar a súa celebración para non coincidir co Campionato do Mundo de Triatlón Multideporte nas rúas da nosa cidade.

O evento deberá adiantar a súa celebración para non coincidir co Campionato do Mundo de Triatlón Multideporte nas rúas da nosa cidade. A praza da Ferraría volverá acoller o espazo das librarías e editoriais xunto coas presentacións de libros, asinaturas de autores e autoras e demáis actividades. Neste ano 2025, BDra Gráfica chega á súa 3ª edición para consolidarse como unha referencia da banda deseñada na Galiza, con proxección internacional.