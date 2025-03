El Concello pondrá «la seguridad por encima de todo» al controlar los locales

El Concello de Pontevedra lo tiene claro y será inflexible con aquellos locales que no cumplan con las medidas de seguridad y que, por una u otra razón, puedan «poner en riesgo la vida de las personas».

Así lo aseguró este jueves la concelleira de Seguridade e Protección Cidadá, Eva Vilaverde, en declaraciones a los medios tras una rueda de prensa. Advirtió que «en Pontevedra se cumple la legalidad» y que se seguirá trabajando en esta línea por el bien de todos.

El cierre el próximo 31 de marzo del gimnasio Gimsport de la calle San Antoniño debido a unas obras sin autorización -que han provocado que el local no cumpla actualmente con la normativa de seguridad vigente- se suma al de varios pubs del casco histórico en los últimos meses que se encontraban en situaciones similares. Aunque no mencionó a ninguno de estos negocios en concreto, Eva Vilaverde recalcó que «en Pontevedra se cumple la legalidad en el control de las actividades que se realizan en el municipio para que se hagan en términos de seguridad» y celebró que este asunto esté teniendo repercusión mediática, para darle visibilidad.

«También quiero dejar claro que la mayor parte de la gente cumple y es un agravio comparativo con todos ellos» Eva Vilaverde — Concelleira de Protección Cidadá

«Este Concello pone por encima de todo la seguridad de las personas a la hora de controlar, con todos los procedimientos correspondientes y garantistas, tanto las edificaciones como las actividades», afirmó. «Si se cierran actividades o no se dan autorizaciones es porque la normativa lo impide».

«Si no hay salidas de emergencias, no se cumple con la normativa de incendios, no hay extintores... este Concello cumple con la garantía de seguridad. Que es lo que ha pasado en estos casos. Y creo que debemos dejarlo claro» .

Reconoció que los expedientes en el área de Urbanismo se abren y cierran a diario. «También quiero dejar claro que la mayor parte de la gente cumple y es un agravio comparativo con todos ellos», matizó.

En el caso del gimnasio Gimsport, el cese de actividad se ordenó a raíz de una denuncia por ruido por parte de un vecino, a través de la cual se realizó una inspección en la que se constató que el local había sido reformado sin autorización y ya no cumplía las normas de seguridad. Eva Vilaverde indicó que estos casos son comunes, pero también hay actuaciones de oficio por parte del Concello.

«Si pasa algo... Tenemos los casos de las discotecas de Macedonia y Murcia. ¿Quién es responsable? Hay que actuar para evitar», dijo.