La renaturalización del río Gafos creará una zona de estancia ante el colegio Campolongo

El Concello avanza hacia la revitalización de uno de los espacios naturales más emblemáticos y maltratados históricamente de la ciudad. Con la presentación del proyecto definitivo de renaturalización del río Gafos prevista para el próximo viernes, la Boa Vila se prepara para un cambio significativo que promete transformar el entorno de esta zona fluvial.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la creación de una plaza frente al colegio Campolongo, un espacio que facilitará la entrada y recogida de los alumnos y que se convertirá en un punto de encuentro para la comunidad. La futura plaza mantendrá un árbol que proporcionará sombra.

El Concello hizo públicas en la mañana de este martes dos recreaciones que permiten vislumbrar cómo será la renaturalización del río. En la zona más alta, se instalará una barandilla para garantizar la seguridad de los peatones, y se creará un paseo amplio que invitará a la contemplación del paisaje.

Por su parte, en las áreas más bajas, la cota descenderá desde el paseo, acercando a los peatones al cauce.

Entre Taboada Nieto e Iglesias Vilarelle se modificará ligeramente la traza. / FdV

El diseño busca crear una conexión más estrecha entre los ciudadanos y el espacio natural. En la zona frente al colegio, se habilitará un paso amplio, de entre 8 y 10 metros de ancho, que permitirá el tránsito peatonal y el disfrute del entorno. En el otro lado, se creará una zona de protección y vegetación, utilizando para ello bloques de piedra que facilitarán la conexión con la capa freática y el asentamiento de las plantas.

El proyecto contempla en general la creación de diferentes secciones renaturalizadas, cada una con sus propias características. Habrá áreas con pendientes suaves y vegetación, así como zonas con menor inclinación que permitirán el acceso al cauce del río. Esta diversidad de espacios busca crear un entorno natural rico y variado, ya que el objetivo es «renaturalizar todo lo posible», señaló el concejal César Mosquera.

Con este objetivo, en la esquina de Taboada Nieto e Iglesias Vilarelle, en las inmediaciones del hórreo, se modificará levemente la traza del río. La idea es suprimir el actual ángulo recto del cauce cubierto y transformarlo en una curva que permita el acceso al lecho del río, mediante una pendiente suave.

La obra se ejecutará en una única fase, a fin de minimizar las molestias y asegurar la ejecución total de la misma

Además de destapar el cauce cubierto, el proyecto (que desarrolla la empresa madrileña Calco Territorio y Urbanismo) prevé habilitar tres pasarelas peatonales entre Alcalde Hevia y General Rubín.

El Concello mantiene la previsión de que el proyecto cuente con un presupuesto de alrededor de 4 millones de euros. Mosquera señala que el objetivo prioritario concluir el proyecto esta misma semana para licitar y adjudicar la obra este mismo año, más allá de las ayudas europeas y plazos.

Diseño con el que se trabaja para la zona de Ponte Nova. / FdV

También destacó que las obras se acometerán en una única actuación, y no por fases, a fin de minimizar las molestias a los vecinos y asegurar la ejecución total del mismo. El edil reconoció que le hubiese gustado contar con más margen de plazo para la exposición pública, licitación etc, «pero es inviable esa maduración a riesgo de no hacerlo», señaló.

La renaturalización del Gafos es un proyecto largamente acariciado por vecinos y asociaciones ecologistas. A lo largo de los años, el río ha sufrido los efectos de la urbanización y la contaminación, lo que provocó un deterioro de su ecosistema y a la pérdida de su valor natural. Las sucesivas limpiezas impulsadas por la Asociación Vaipolorío y la construcción de la senda paralela al cauce, entre otras medidas, iniciaron la reversión de la degradación, a la que ahora se dará un nuevo impulso.

Los partidos de la oposición «no manifestaron ningún problema» en la Comisión de Mobilidade e Infraestruturas de esta mañana, y el Concello ha previsto una presentación púbica en el Teatro Principal del proyecto. Se trata de un acto abierto que se celebrará el próximo viernes, día 21, y al que pueden asistir todos los interesados. El equipo redactor explicará las líneas de actuación y los diseños con los que se trabajará.