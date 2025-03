O Pereiro prepara tres días de festa na honra de San Xosé

A Asociación de Veciños San José de Poio xa ten todo listo para celebrar no Pereiro tres días de festa na honra de San Xosé. Será do venres 21 ao domingo 23 de marzo, e na súa programación inclúen propostas para todas as idades. A misa na honra de San Xosé será o propio día 19, mércores, ás 12.00 horas, pero os actos lúdicos e festivos comezarán o venres 21, a partir das 22.00 horas, coa verbena amenizada pola orquestra Os Satélites e o grupo Tic Tac.

Xa o sábado, desde as 10.00 horas haberá alboradas polas rúas a cargo da Escola de Música Tradicional de Poio. Ás 12.00 horas celebrarase unha misa solemne cantada pola coral Virxe da Renda de Combarro, seguida dunha procesión co grupo de gaitas Vides Novas. A sesión vermú estará amenizada polas Pandereteiras do Ronsel. Xa pola noite, ás 22.00 horas comezará a verbena co grupo Azabache e o Trío Arena Musical.

O domingo 23 será o fin de festa, a partir das 16.00 horas, cunha xornada dedicada para a cativada. Celebrarase unha gran festa infantil e xuvenil con xogos populares, reparto de premios, a actuación do Mago Marco e chocolatada para os asistentes.

Desde a AAVV de San José do Pereiro agradecen a todos os colaboradores, entre os que se inclúen o Concello de Poio e a Deputación de Pontevedra, así como outras empresas e particulares a súa colaboración para facer posible a celebración, unha edición máis, destas festas.

Por outra banda, o coro Virxe da Renda, de Combarro, organiza o domingo 23 un certame de Corais para celebrar o Día das Pepitas e Pepitos, no que participan o Orfeón Pontis Veteris, a Coral de Pensionistas de Portonovo, o coro da Terceira Idade da Casa Rosada de Poio e o coro Virxe da Renda, de Combarro. Será na CCMM de Montes de Combarro, a partir das 17.30 horas e con entrada de balde.