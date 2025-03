Sin huelga de trenes, siguen los retrasos y el lío con los abonos

El transporte de pasajeros en tren sigue dando quebraderos de cabeza. Especialmente los que utilizan los abonos gratuitos para pasajeros frecuentes de Renfe en las horas punta. Después del anuncio de convocatoria de huelga que realizaron los sindicatos para ayer (los servicios ferroviarios se verían reducidos durante una semana) y desconvocada a última hora del domingo, el ambiente en la Estación de Pontevedra ayer era normal. Incluidos los ya «habituales» retrasos en los trenes de cercanías y media distancia. «Siempre pasa lo mismo, no hay manera de que lleguen a su hora. Lo peor son los jueves y los viernes a última hora. Como te descuides, te quedas sin sitio porque la gente sigue reservándolo todo. Y muchos no anulan», decían unas chicas sentadas en un banco a la espera del tren de A Coruña con destino Vigo.

El Ave procedente de Madrid iba a hacer su entrada en la estación. «Ha llegado con cuatro minutos de adelanto», recalcaba el personal de Adif presente en la estación. Estos pasajeros desalojaron el convoy con normalidad y al poco tiempo la estación volvía a estar ocupada solo por la gente que esperaba su tren de Vigo o A Coruña. A ellos se unían estudiantes con sus maletas. Y los que hacían cola en las máquinas de venta y validación de billetes.

«Hoy el día ha transcurrido con normalidad. Había mucha más gente a primera hora, pero eso es lo normal cada día. En principio no ha pasado nada de importancia. La gente o sabía que la huelga había sido desconvocada, o simplemente, no se enteró de todos los cambios», comentaba el vigilante responsable del control de equipaje de la estación.

Adif, por su parte, valoraba lo que iba de jornada positivamente. «Entré a trabajar a las seis de la mañana y los de la mañana, que son los de hora punta junto con los últimos, no tuvieron complicaciones. Salvo algún pequeño retraso sin importancia», comentaba una de las responsables del personal de Adif desde sus oficinas. «Que sepamos, no se ha presentado ninguna queja hoy», remataba. Por su parte, el personal de Renfe de la ventanilla no quiso hacer declaraciones.

Usuarios del tren procedente de A Coruña, ayer. | Rafa Vázquez

Lo cierto es que los usuarios denunciaban que los retrasos y el acceso a los trenes de hora punta siguen siendo problemáticos. Junto con los de otros servicios que conectan Galicia con la capital. «El sábado fui en regional a Santiago y salió con 10 minutos de retraso, casi no llego a la reserva para comer. Volví a Pontevedra en el Avlo de Madrid y debía llegar a las 21.27 horas, pero recibí un mensaje que decía: ‘Debido a una incidencia operativa, tu tren Avlo 04975 circula con una demora aproximada de 20 minutos... Esta previsión puede variar’. Llegué a Pontevedra a las 21.50 horas. Creo que un retraso que representa el 50% más de tiempo en ese viaje, es una barbaridad», explicaba otra usuaria.

