Una alumna de la UVigo finalista de los Premios Nacionales de Creatividad 2025

Los Premios Nacionales de Creatividad 2025 reunirán a la industria publicitaria española este viernes y sábado en San Sebastián y allí también estará la estudiante de la Facultad de Comunicación de la UVigo, Xulia Vicente, como finalista en la categoría de Jóvenes Creativos . El trabajo de esta estudiante del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas fue uno de los seis seleccionados por el jurado entre alrededor de 200 candidaturas. El premio va destinado a reconocer a los nuevos talentos del sector, en el marco de un evento en el que se premian los mejores trabajos publicitarios del año en España. Su propuesta y el resto de finalistas también formarán parte del Anuario de la Creatividad Española , en el que la entidad promotora de estos premios, el Club de Creatividad (c de c), reúne los mejores anuncios de 2025.

“No solo es increíble ser finalista, sino más aún quedar guardado en un anuario que significa tanto”, recalca Vicente. Que también destaca el valor de poder aparecer, “aún sin terminar mi carrera”, en una publicación que anualmente reúne “campañas de agencias y gente a la que admiro”, señala.

De hecho, estos Premios Nacionales de Creatividad contaron en 2025 con 1.463 inscripciones, lo que se traducirá en 423 menciones y 181 proyectos incluidos en la XXVI edición de este anuario. Por ello, esta estudiante define su presencia como finalista en la gala de entrega de estos premios como “algo así como un sueño”, tras haber participado en el evento en 2022 como voluntaria.

Un desafío común para todos los participantes

Los participantes de la categoría Jóvenes Creativos tuvieron que enfrentarse, según la organización, “al reto de diseñar una acción de comunicación” para Mahou. Esta compañía invitó a jóvenes creativos a idear proyectos que contribuyeran a “reposicionar la marca como líder en la activación del patrocinio deportivo en España”. En concreto, su propuesta se centró en encontrar “ideas de acción innovadoras que aprovechen estratégicamente los descansos durante los partidos de fútbol profesional”, para que la marca pueda generar impacto y conexión con sus audiencias.

“Sin duda fue un reto bastante grande, al ser una materia que no es mi especialidad, pero ahí también estaba lo divertido”, reconoce Vicente, quien admite que “nunca me apasionó el fútbol”. Pero desarrollar ideas para un sector que no se conoce "también potencia mucho la creatividad", añade esta estudiante, que organizó un grupo de discusión con sus amigos "más futboleros" con el objetivo de recoger ideas para su proyecto. El resultado final fue La cantera de Mahou , una propuesta que busca conectar al público del estadio con los futbolistas más jóvenes.

Esta propuesta la convirtió en una de las finalistas de este concurso, junto a alumnos de los colegios Brother Valencia, Aula Creativa, The Atomic Garden y la Escuela de Creatividad de Barcelona. Un jurado formado por ocho responsables de los Premios Nacionales de Creatividad 2025 y una persona en representación de Mahou será el encargado de decidir los nombres de los ganadores de los premios de oro, plata y bronce de esta categoría, en el marco de los actos que el CdeC promueve este viernes y sábado.

“Al principio me costó un poco asimilar el hecho de ser finalista”, reconoce Vicente, quien no esperaba llegar a la final de una competición a la que, reconoce, se presentó “con pocas expectativas y mucha fe” en su idea. En este punto, Vicente admite que eligió postularse porque le “apasiona” desarrollar este tipo de proyectos, pero el hecho de “ser finalista o ganar premios, creo, es algo que siempre abre muchas puertas en el futuro profesional”. En ese sentido, su selección como finalista en este concurso vino precedida por los dos premios que recibió el pasado noviembre en los IX Premios Paraugas, impulsados por el Clúster de Comunicación de Galicia y en los que esta estudiante fue reconocida con el premio del público y el premio a los nuevos talentos.