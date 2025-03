«Aun leemos que la asesinó porque ella... No, la asesinó por machista, no hay más»

«El periodismo actual suspende en perspectiva de género. Ha mejorado mucho, pero suspende. Todavía está muy por debajo de lo deseable», sostiene Macarena Baena, responsable de Efeminista, que ayer intervino en el foro ‘As Mulleres que Opinan Son Perigosas’.

¿Cuáles son las claves para hacer información con perspectiva de género?

Las claves son formación y entender la necesidad de informar con perspectiva de género, independientemente de la sección en la que trabajemos. Da igual que sea sucesos, tribunales, economía, política, deportes, que el periodismo sin perspectiva de género no es periodismo, es información sesgada, por cuanto estás ignorando a la mitad de la población, ya sea como fuente informante o como protagonista de esas informaciones. También que nos hace falta desagregar datos para darnos cuenta de cuáles son las desigualdades, las diferencias entre hombres y mujeres y si de verdad queremos corregirlas, y un país democrático debe tender a querer corregirlas, por eso necesitamos aplicar la perspectiva de género en la información que ofrecemos.

¿En qué ámbitos del periodismo echa más de menos la perspectiva de género?

Yo creo que se echa mucho de menos en deportes. Cada vez menos, porque cada vez se incorporan más mujeres a la narrativa y ahí vemos un cambio importante. Lo estamos viendo en el protagonismo que está adquiriendo el deporte femenino y entonces va cambiando la cosa, pero hay todavía mucho sesgo de género en deportes, muchísimo, y hay mucha falta de perspectiva de género en toda la información relevante de sucesos, tribunales, en cómo interpretamos sentencias. Esas sentencias vienen muchas veces con sesgos machistas y tenemos que detectarlos. Ahí es donde quizás más la detectamos y en todas las relacionadas con violencia machista.

Póngame algún ejemplo de un titular o información que le haya indignado por ese tratamiento.

Con las informaciones que tratan las violencias me indigno todo el rato, porque siempre hay un pero, es decir, aun leemos que la asesinó por celos, la asesinó porque ella era infiel, la asesinó por… No, la asesinó por machista, no hay más, no hay otro titular válido. Y buscamos una y otra vez qué ha podido pasar para que la asesine, y seguimos mirándola a ella. Porque llegó borracha, porque estaba drogada, porque tenía otra pareja, porque había sido infiel. El porqué está solo en él, porque era machista y punto. Damos mucha voz al maltratador y un maltratador cuando se acerca el juicio sabe perfectamente lo que es una atenuante: pedir perdón, resarcir económicamente, una enajenación mental transitoria... Entonces, que un maltratador el día del juicio pida perdón, pues no, hombre, no. Si son años de maltrato y les ha dado 33 puñaladas, el perdón no tiene cabida en el titular. Nos falta empatizar con las víctimas. Pensar en que si esto lo va a leer ella, o lo va a leer alguien de su entorno, hasta dónde me gustaría leer a mí si es alguien conocido. Creo que hay detalles que deben quedarse en el proceso judicial, que no tienen que airearse en la prensa.

¿El periodismo puede combatir eficazmente la ‘machosfera’?

El periodismo debe hacerlo, no sé si puede, pero sin lugar a las dudas debe. Tiene que ser una de nuestras prioridades y tenemos que ser conscientes de que toda la gente, o la gente joven que recurre a esos discursos, no lee la prensa tradicional. Nos toca ir a las fuentes que ellos utilizan y a las vías que ellos utilizan y hacer nuestro trabajo.

¿Hasta qué punto es importante el lenguaje inclusivo?

Pues hasta el punto de que lo que no se nombra no existe. La violencia machista se ha empezado a nombrar gracias a Ana Orantes. A partir de ahí se ha empezado a poner medidas y a elaborar leyes. El lenguaje importa todo el rato, somos lo que hablamos, somos lo que decimos, es nuestra manera de estar y de expresarnos. Entonces, sí importa. Nos tenemos que nombrar, nombrarnos a nosotras, porque no nos reconocemos en ese masculino genérico. ¿Hay que emplearlo? Por supuesto, se emplea, pero siempre que se pueda se puede utilizar genérico, se puede utilizar un desdoble, se puede utilizar el femenino en muchos casos cuando ves que el foro es completamente de mujeres, se puede limitar el masculino genérico.