«Me interesa tanto el edificio como el bosque, de dónde vienen los recursos»

Para Manuel Bouzas la arquitectura es pasión, trabajo y un hobby que le ha llevado «a vivir al otro lado del mundo». Por eso trata de volver a casa los veranos. «Es el lugar más especial del planeta, soy un enamorado de Galicia». Acaba de ser reconocido con el Premio Princesa de Girona Arte 2025 en un acto donde la Reina Letizia le ha sorprendido. «Conocía a los candidatos. Es cercana, se puede hablar con ella más allá de cualquier superficialidad». Hoy a los jóvenes les dice «que escuchen su vocecita interior sin miedo, que con esfuerzo y compromiso se llega. Yo no tuve a financiación privada, ni una familia que me hiciese un encargo. Mis hitos son de becas públicas».

¿Qué es lo que pensó cuando le comunicaron su galardón?

Honestamente, estaba pensando que se lo iban a dar a cualquiera de mis compañeros. Jamás pensé que un arquitecto pudiera estar ahí. Me he llevado una sorpresa.

¿Quién ha sido vital para usted?

Absolutamente todos. Esto es como decir papá o mamá. Se lo dedico a todos esos arquitectos que sufrieron tras la crisis del 2008, que se llevó por delante a gente que vivía de esta disciplina y familias que dependían de ella. Como a mi padre, esa es una de mis historias. Se lo quería dedicar a él. Y a los abuelos y abuelas del rural.

Entre los candidatos, ¿hay algún trabajo que destaque?

Cuando te sacan de tu disciplina y te llevan a experimentar lo que sería ser poeta o filósofo, ser ilustradora o músico; como eran estas personas... Me parecen trayectorias fascinantes.

Con 31 años está llegando a lo más alto. ¿Dónde está su tope?

Ese objetivo final lo superé hace un año, jaja. Jamás pensé que iba a pasar todo lo que ha pasado. He cumplido más allá de mis expectativas, para mi esto es un regalo.

¿Hacia dónde camina ahora?

Creo que de vuelta a casa. Es mi objetivo a largo plazo. Ya veremos cómo.

¿Cómo define la arquitectura que usted plantea?

Yo construyo a través de obras pequeñas, experimentales y humildes que tratan de empujar un poquito los límites de los materiales que utilizamos y las estructuras que planteamos. Construyo territorios, me interesa tanto el edificio como el bosque. Y me preocupan de dónde vienen los recursos, que es la idea que llevamos a Venecia. Y construyo desde la palabra y el conocimiento, por eso doy clase en la Universidad de Cornell, es otra manera de ser arquitecto.

¿En qué medida influye Galicia en su trabajo?

Me ha dado una mirada especial hacia el paisaje a través de otra lente que puede parecer muy normal para nosotros, pero no para gente de otras provincias de España. Allí donde el paisaje y los recursos que se establecen en relación con ese paisaje no son tan evidentes. Porque, en el fondo, el paisaje que nos rodea ha sido construido. Desde las bateas hasta las viñas de la Ribeira Sacra. Son paisajes intervenidos por el ser humano y es de donde viene nuestra riqueza local. Aprender a ver y valorar esas cosas es lo que me ha hecho plantear estos temas en arquitectura.

«La belleza de Pontevedra reside en su capacidad de no crecer»

¿Cómo debería ser la Pontevedra del futuro?

Es una ciudad muy especial porque los valores positivos que posee residen precisamente en no crecer. Para tener una ciudad peatonal, sostenible en términos de movilidad, en la que todo el mundo se conoce y relaciona y camina de su casa al centro; necesita cierto tamaño. Y la belleza de Pontevedra reside en su capacidad de no crecer. Es de las pocas de España que tiene ese encanto, otras necesitan crecer, pero Pontevedra no.

¿Y cómo resolvería el asunto de la vivienda entonces?

Construyendo una ciudad densa, compacta. Es más sostenible crecer en densidad que en horizontal porque eso te lleva al modelo del coche y la contaminación, que es el modelo americano, donde yo vivo parte del año. Allí toma horas moverte.

Suscríbete para seguir leyendo