Raxó celebra dous días de festa na honra do seu patrón, San Gregorio

Raxó celebra esta fin de semana as festas na honra do seu patrón, San Gregorio, cunha programación para todos os públicos. As festas comezan hoxe sábado, cunha alborada polas rúas de Raxó a cargo da Escola Tradicional de Poio e do grupo folk Os de Ningures. A misa solemne, que este ano volve a celebrarse na antiga Igrexa de Raxó, será ás 12.30 horas e estará cantada polo coro Virxe da Renda, de Combarro. A continuación, sairá a procesión, acompañada pola Escola Tradicional de Poio. A verbena comezará ás 21.30 horas coas actuacións da orquestra Player´s e o dúo Prisma. O recinto da festa estará cuberto por unha gran carpa.

O domingo será quenda da rapazada, que poderá gozar dunha festa infantil no muelle a partir das 17.00 horas co grupo Skandal. Desde a Comisión de Festas de Raxó agradecen «a todos os colaboradores, entre os que se inclúen empresas locais, administracions como o Concello de Poio e a Diputación de Pontevedra, e veciños que fixeron a súa aportación económica a través do peditorio realizado nas últimas semanas porta a porta, colaboracións fundamentais para o desenvolvemento das festas».