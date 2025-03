Portonovo se llena de ‘jatos’

Igual que los de O Grove son ‘mecos’ y los de Sanxenxo son ‘lilainos’, los de Portonovo son ‘jatos’, y a mucha honra. No solo existe en grupo folclórico ‘Os Gatiños’, sino que cada año por estas fechas se celebra la Festa do Jato, que llena la zona de vinos de la localidad con una gran animación, aderezada con la carrera popular «dos jatos detrás do rato», la batucada Os Queimatasas , y las actuaciones de Dj Macalo y Djow. También hayun concurso de disfraces Jatunos en categoría infantil, junior y adulto.

La cita estaba prevista para el pasado día 8, pero la lluvia obligó a aplazarla una semana, como también ocurrió con el Desfile Adulto e Infantil de Sanxenxo. Se celebra este domingo con un nuevo récord de inscripción con más de 1.300 participantes. La comitiva sale a las 16.00 horas del Paseo de Silgar para continuar por la carretera general, Rafael Picó y lonja de Portonovo.

Una de las carreras populares. / FdV

Tres participantes, con sus disfraces. / FdV

El desfile obliga a realizar restricciones de tráfico. La Avenida Luis Rocafort queda habilitada, a partir de las 14.00 horas, para el montaje del desfile de los mayores mientras que las calles adyacentes (Arnelas, Castelao y Ramón Cabanillas) quedan habilitadas para el montaje y posterior incorporación a Luis Rocafort, donde se inicia el desfile. Los vehículos que accedan a esas calles con motivo del desfile, para dejar participantes o elementos deberán retirarse a la mayor brevedad. Solo permanecerán en esas calles los participantes con los vehículos o complementos que vayan a participar en el desfile.

Una trabajada caracterización. / FdV

En cuanto a la comitiva infantil, realizará el mismo recorrido que los mayores y comenzarán a montarse en la Rúa Ourense (a la altura del Sabino) por lo que ese tramo queda totalmente cerrado al tráfico desde la confluencia con la Rúa Ramón Cabanillas.