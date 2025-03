O BNG de Poio inicia unha campaña contra o «taxazo da auga»

O BNG de Poio vai iniciar unha campaña informativa por todas as parroquias para explicar como afectará á veciñanza o «taxazo da auga que quere impoñer o goberno local» co vindeiro concurso do servizo. A voceira Marga Caldas anima aos veciños a acudir aos encontros cos seus propios recibos para facer os cálculos «e comprobar que os importes a pagar nos próximos anos chegarán a duplicarse». A primeira reunión será o xoves 20 ás 20.30 horas na Casa Museo de Colón en Portosanto.