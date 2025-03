«No, mire usted, no soy escritora lesbiana, soy escritora y punto»

El encuentro As mulleres que opinan son perigosas contó ayer con la escritora y periodista del Grupo Prensa Ibérica y de Radio Nacional de España Inés Martín Rodrigo, a punto de publicar su tercera novela tras ganar en 2022 el premio Nadal con “Las formas del querer”, articulada en torno a la memoria familiar y a las formas del amor.

¿Qué aborda en la ponencia?

En realidad fue algo que me propuso Susana Pedreira, una de las organizadores del encuentro, a la que conozco desde hace tiempo. Nos llevamos siguiendo hace tiempo, incluso desde que publiqué mi primer libro en 2016, y después cuando gané el Nadal, y hemos seguido en contacto. El año pasado me invitó a participar pero no pude acudir por un problema de agenda, este año volvió a repetir la invitación y sí pude cuadrarlo, milagrosamente porque en 10 o 15 días publico la nueva novela y empezará la agenda a descuadrarse todos los días. Pero felizmente he podido estar aquí y ella me propuso el tema sobre el que hablar. A mi la palabra ponencia no me gusta nada, es una charla y espero que el público y mis compañeras puedan intervenir conmigo. Responde sobre todo a uno de los últimos libros que publiqué, que se titulaba “Una homosexualidad propia”.

¿En qué se centraba el libro?

Yo lo llamo librito porque es muy corto en extensión, son 118 páginas aproximadamente, pero en realidad también es para quitarle importancia al libro y quitarme importancia a mi. Y se centra sobre todo en la construcción de la identidad, ya no solo sexual sino de la identidad social y la identidad cultural, a través de la búsqueda de referentes culturales, referentes sociales y de cómo esa construcción es mucho más difícil en el caso de las personas que no respondemos o que no encajamos en el molde que la sociedad heteropatriarcal y, por tanto, normativa estipula para nosotros. Es esa búsqueda de referentes, esa constatación de la ausencia de referentes de mujeres homosexuales en el mundo de la cultura, del periodismo, cine, literatura. Y ese es el relato del libro y la charla tiene que ver con ello.

Porque prácticamente no hay referentes no normativos

No los hay. Los hay cuando los buscas, pero para encontrarlos tienes que hacer una búsqueda muy profunda y a veces a ciegas prácticamente. Lo malo es que haya que hacer una búsqueda, eso es lo triste, creo yo, y también por eso ese libro y esta charla. También por eso mi presencia aquí. Pero fíjate que te das cuenta de que todo eso contra lo que yo vengo luchando ya bastantes años se viene abajo cuando de repente después de publicar este libro me encuentro en la Wikipedia, esa fuente de conocimiento, lo pongo entre comillas, que en la entrada en la que se habla de mi en cuanto publiqué ese libro ya ponía «escritora lesbiana». No, mire usted, yo no soy escritora lesbiana, soy escritora y punto. Igual que los escritores varones o heterosexuales o las escritoras heterosexuales son escritores y escritoras, y punto. Y eso es algo con lo que vengo luchando hace tiempo y que planteo en la charla.

«No me gustan las etiquetas, ni siquiera las de la ropa, porque me raspan. Me molestan muchísimo, tiendo a quitármelas, y lo mismo me pasa en mi vida personal, me pasa en mi vida profesional y me pasa en la literatura»

Afirma que no le gustan las etiquetas

No me gustan las etiquetas, ni siquiera las de la ropa, porque me raspan (risas). Me molestan muchísimo, tiendo a quitármelas, y lo mismo me pasa en mi vida personal, me pasa en mi vida profesional y me pasa en la literatura, no me gustan. Y creo además que las etiquetas lo que hacen es rasparnos, es decir, molestarnos, encerrarnos, volver a colocarnos en ese armario del que tanto te cuesta salir, te vuelven a encerrar en otro armario diferente.

La próxima novela llegará en días

¡Buf¡ La nueva novela ya la tengo en casa, me llegó la caja con los ejemplares de autor hace un par de días y es muy emocionante. Es una novela muy importante para mi porque es la primera después del premio Nadal, con lo que eso significa. Soy perfectamente consciente de la responsabilidad que conlleva seguir, digamos que respondiendo a las expectativas tras un premio tan importante como es el Nadal. Espero haberlo conseguido, pero también es una novela importante para mi porque viene a cerrar un ciclo personal, en mi vida, que había comenzado hace ya un par de décadas, si no casi tres, y con la que he conseguido salir de ese limbo emocional en el que llevaba metida prácticamente desde la muerte de mi madre, hace 27 años.

Asegura que esta obra la ha hecho crecer

Me ha hecho crecer muchísimo como escritora, muchísimo. Es una novela en la que lo he dado todo, en la que he trabajado muchísimo, desde el estilo hasta la estructura, y que responde muy muy bien a la escritora que busco ser y que espero poder seguir siendo con cada nuevo libro. Es una novela muy distinta, que no responde a un solo género porque yo no creo en los géneros, una novela que mezcla, que híbrida, porque además pienso que vivimos en ese tiempo, en el tiempo de la hibridación, en el tiempo en el que se han abierto un montón de puertas, un montón de ventanas, no solo en lo literario, también en lo social, y lo literario debe de reflejar también eso.