Fotografía para ensalzar el rural

Potenciar el entorno rural y acercar el arte de la fotografía a sus paisajes es el objetivo de la iniciativa «Visuals. Tres de Xeve», puesta en marcha por la Asociación Cultural SondeXeve.

Sus protagonistas han sido tres vecinos de la parroquia: Cristina Saiz, Miguel Vidal y Manuel Hermida, también presidente del colectivo SondeXeve.

Los tres mostraron en el Centro Cultural de Santa María de Xeve sus obras fotográficas, tomadas en espacios rurales.

La idea de poner en marcha esta actividad partió del propio Manuel Hermida, un firme defensor del entorno rural del municipio de Pontevedra, sin el cual la ciudad nunca hubiera llegado a ser lo que es.

Un hombre en una moto en un entorno rural. / Cristina Saiz

«En la asociación siempre me decían cuándo hacíamos algo centrado en la fotografía, un arte al que yo me he dedicado bastante desde que me jubilé. Fue la propia directiva la que lo propuso. Yo, por mi parte, se lo propuse a Miguel y él aceptó encantado desde el primer momento. Lo mismo con Cristina», explica a FARO.

Reconoce que no se da el valor que merece al rural y que, en el caso de Xeve, «hay muchas cosas bonitas», mucho patrimonio, tanto natural como histórico, que merece la pensa visitar.

Un hombre camina en el agua. / Miguel Vidal

«Xeve tiene una historia que, en algunos casos, es mucho más antigua que Pontevedra. Hay mámoas, pazos, una riqueza medieval impresionante. En una ocasión un arqueólogo nos dijo que en cuatro kilómetros teníamos toda la historia de Galicia. Tenemos la Audiencia, que es anterior a la de Pontevedra, en la que se hacía justicia sobre los bienes, personas y almas», destaca sobre una parroquia que se encuentra a poco más de siete kilómetros de la Igrexa da Peregrina y que en el pasado fue Concello propio.

Pero también puede presumir de espacios naturales únicos, como las fervenzas da Freixa y Seoane, así como varias rutas de senderismo, en las que se encuentran joyas como el Puente de Calvelo sobre el río Lérez.

«Xeve es muy fotogénica y desde ella también hay muy buenas vistas. En el punto más alto se tienen unas vistas magníficas de las rías, llegando a verse incluso las Islas Cíes», informa Manuel Hermida, que bromea afirmando que «yo siempre digo que Pontevedra no puede perder el norte, porque el norte es Xeve».

En su caso particular, es un enamorado de la fotografía de naturaleza, de ahí que entre sus obras abunden las de aves, insectos y paisajes.

«Hay días en los que está todo nublado y de repente se abren las nubes, sale el sol y empiezan a cantar los pájaros, las ranas... Me pasó hace poco y puse el móvil a grabar. Tengo una hora y pico de esa maravilla», confiesa.

«Al no estar muy industrializada, Xeve mantiene un verde muy interesante. En SondeXeve tenemos claro que hay que potenciar la parroquia y todo el rural en general», remata.

