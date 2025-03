Equipo Ja gana la Mostra da Parodia de Pontevedra

Pontevedra se llenó en la noche del viernes y la madrugada del sábado de bromas, retranca y humor con la Mostra da Parodia, celebrada con una semana de retraso tras su aplazamiento por la lluvia.

Con siete agrupaciones participantes por las principales calles y plazas del centro histórico, el Equipo Ja se hizo con la victoria con su túnel del terror en la plaza de Ourense. El grupo logra así el doblete tras ganar hace unos días el concurso de Murgas.

Val do Lérez quedó en segundo lugar con su parodia del viaje de Jesús Calleja al espacio de Jesús Calleja, un segundo puesto compartido con No te Joroba, que montaron en A Verdura su particular atracción de la carrera de los camellos.

Os das Pistas en su particular La Navarra / Rafa Vázquez

Público asistente a las parodias / Rafa Vázquez

Una de las parodias / Rafa Vázquez

Val do Lérez y de viaje espacial de Calleja / Rafa Vázquez

El tercer puesto también fue compartido y por partida triple. Recayó en Furancho PTV y su particular versión de los Cantos de Taberna, Vamos a Todo, que parodiaron los Premios Feroz, en los soportales de A Ferrería, y Las Flores del Carnaval, con su Land Lores en A Ferrería, al estilo Land Rober de la TVG.

Os das Pistas, por su parte, recrearon detrás de la Peregrina el bar La Navarra, que cerró sus puertas días después de alcanzar su centenario.

Numerosos pontevedreses desafiaron al frío para contemplar, disfrutar y compartir las bromas de los participantes en la penúltima cita del carnaval pontevedrés antes de la incineración del loro Ravachol en la noche de este sábado.