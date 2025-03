Os Afoutes do Canón de Pau celebran su tercer Cantar das Mozas

El centro cultural Antonio Fraguas de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, acoge hoy la tercera edición del Cantar das Mozas, un evento organizado por la Asociación Cultural Afoutes do Canón de Pau que busca «honrar la riqueza de la tradición gallega y el papel fundamental de las mujeres en nuestra herencia cultural», explica el colectivo. La celebración contará con un desfile de trajes tradicionales de la Asociación Cultural do Traxe Tradicional de Pontevedra, además de las pandereteras de As Afoutiñas y del colectivo sanxenxino Abiñadoira.