«En principio existía una deidad, que era la Tierra Madre»

La sede de la Asociación de Vecinos San Roque fue escenario de la presentación de “Los ojos de la diosa primera”, un acto en el que el doctor en Antropología Social y en el Instituto de Ciencia de las Religiones José Luis Cardero López estuvo acompañado del también antropólogo Rafael Quintía.

¿Qué aborda en esta obra?

Lo que hago es estudiar fundamentalmente la mitología de las religiones y, sobre todo, la parte que más me interesa es el estudio de la relación entre los signos y los símbolos, cómo los signos se van transformando poco a poco, a través de toda la estructura de las religiones, en símbolos que son aceptados casi casi de forma universal.

¿Qué entendemos por signos?

Los signos, fundamentalmente si lo queremos definir de una manera más amplia, son producto de la estructura mental de las distintas culturas en la humanidad. Cada cultura tiene una serie de elaboraciones, por llamarlas de alguna manera, que se pueden plasmar de modo gráfico, de modo oral, de múltiples formas. Un ejemplo sería el signo de la cruz, dos rayas cruzadas que aparecen desde el Paleolítico en muchas culturas y que no se sabe exactamente a qué podrían corresponder. El por qué alguien en una piedra grababa trece, o catorce o quince cruces no se sabe muy bien, pero no cabe duda que el signo de la cruz posteriormente se transforma en símbolo y adquiere un significado muy importante, por ejemplo desde la implantación del cristianismo. Se ve una cruz y una de las primeras ideas que se nos ocurren a todos, seamos creyentes o no, es su relación con la crucifixión de Cristo. Ese es un poco el mecanismo que funciona en todas las culturas.

¿Por qué el título de “Los ojos de la diosa primera”?

Me interesó siempre mucho que en toda la estructura de los petroglifos y de las inscripciones, de las estatuillas que se encontraron desde la cultura minoica a la griega, en todas aparecen unos signos que algunos pensaron que era una representación del sol, porque es un círculo del cual salen una especie de rayos, como si fuesen las radiaciones solares. Pero ya cuando esto se estudió más detenidamente, por ejemplo cuando lo estudió Carl Gustav Jung, aparece que el sol es el ojo del cielo. Es decir, una especie de objeto con el cual todas las culturas miran siempre, o producen una mirada. Y me llamó la atención tantas representaciones de la antigüedad centradas en esos círculos rayados, y consideré que eran los ojos de la diosa primera.

Porque su teoría parte de la existencia de una primera diosa

La teoría que tengo es que en principio existía una entidad, que era la Tierra Madre, una entidad absolutamente inabordable que producía la vida y la muerte en las primeras culturas humanas, contra la cual no se podía luchar, ni se podía actuar. Era una cosa que actuaba independientemente de la voluntad humana. Pero eso poco a poco se fue transformando en lo que se llamó después la Diosa Madre. Y fundamentalmente esa transformación, a medida que se iban socializando los grupos humanos, empezó a representarse en todas las culturas precisamente a través de los ojos. Los ojos de la Diosa Madre eran un aspecto muy importante que se representaba en todas las culturas, fue algo que me llamó la atención, que empecé a investigar, y de ahí salió el libro.

¿Cómo aparece esa deidad de los pueblos primitivos?

La religión aparece ya cuando las sociedades humanas están constituidas, es decir, no es algo que no obedezca a un mecanismo. Y a partir de la religión aparecen las divinidades, aparecen los dioses, y el dios que aparece primero es la Diosa Madre, que era la dueña de la vida de la muerte. Era la diosa que paría a los vivos y la diosa que comía, devoraba, a los muertos. Y a partir de esa devoración de los muertos surgía una nueva vida. Todo eso se representó en todas las culturas, sobre todo en las culturas que están más próximas a nosotros, en las culturas europeas se representaba precisamente mediante este tipo de figuras, unas estatuillas en las que se veía claramente las figuras femeninas y con ojos que miraban fijamente, es decir: la mirada era como una especie de prolongación de la propia diosa que engendraba la vida y que provocaba también la muerte. Investigando un poco todas las culturas empecé a encontrar ejemplo y traté de vincularlos.