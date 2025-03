Lorenzana critica en Pontevedra la «xenofobia empresarial»

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, criticó en Pontevedra lo que denominó «xenofobia empresarial», que rechaza «por principio y por capricho» cualquier proyecto. «Reclamar trabajo en Galicia y rechazar al mismo tiempo los proyectos energéticos es una flagrante contradicción. Máxime en estos tiempos en los que la energía barata, que durante mucho tiempo sostuvo el desarrollo europeo, desaparece», argumentó.

Lorenzana intervino en el XXXVI Desayuno del Foro Empresa Pontevedra, para hablar de «Claves para o desenvolvemento económico europeo: os recursos naturais e as persoas». En esta ponencia, la conselleira consideró que «no hay desarrollo sin industria, no hay industria sin energía y no hay energía sin el aprovechamiento racional de los recursos que se poseen».

En su intervención ante empresarios de la ciudad, en un acto celebrado en el Liceo Casino de Pontevedra la conselleira destacó, también, que contar con instituciones solventes y estables es una condición necesaria para que un país o comunidad mantenga su ritmo de crecimiento y pueda hacer frente a las incertidumbres del contexto actual. «Galicia cuenta con esas instituciones», dijo, para añadir que eso, unido al empuje de la clase empresarial, hace que informes como el publicado recientemente por el Foro Económico de Galicia, destaquen el fuerte dinamismo de la economía gallega.

Marco legal

En este contexto, apuntó que las empresas piden agilidad para evitar que el trámite necesario se confunda con el obstáculo prescindible; un marco legal que no esté sometido a vicisitudes ajenas a la realidad; que las inversiones a largo plazo se apoyen con políticas económicas que no se queden en el día a día; y, sobre todo, energía.

Según destacó, el Gobierno de la Xunta procura dar respuesta a estas demandas a través de la Oficina Económica de Galicia, en el Igape, cuyo lema es desburocratizar. También a través de una estrategia energética decidida, firme y que, además, sitúa como prioridad el beneficio de las comunidades y empresas próximas a los proyectos energéticos. Y, en tercer lugar, con una mayoría parlamentaria en Galicia «que impide sobresaltos», concluyó.