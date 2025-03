Investigan la agresión de tres jóvenes a un hombre en Mourente

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer una supuesta agresión denunciada en la parroquia de Mourente. Según la denuncia, tres jóvenes habrían provocado importantes lesiones a un hombres en la madrugada de pasado lunes, después de una verbena vinculada a la Festa do Caldo, según informó ayer Radio Pontevedra.

La víctima no se explica las razones del ataque pero sí indica que había coincidido con el grupo de tres jóvenes en un bar próximo a la fiesta. Ya de madrugada, el hombre, acompañado de un amigo, fue asaltado. El compañero pudo evitar la agresión pero no la víctima, que presenta diversas heridas en el rostro y lesiones en las costillas. Aunque indica que fue sorprendido por la espalda, sí cree que los agresores son de Monte Porreiro. Al cierre de esta edición no habían sido identificados.