Ferreterías, un servicio en peligro de extinción

Ferretería, ese bendito sitio donde no solo hacen todo lo posible por entender lo que torpemente uno intenta explicar cómo la causa de sus problemas domésticos. Sino que además, se sale con la solución en la mano. Una solución que pasa porque alguien con conocimientos en fontanería, electricidad, mecánica y «ñapas» en general, haga el inmenso esfuerzo de resolver la duda, explicar cómo arreglarlo y encontrar la pieza o utensilio que ofrecer al cliente con el que zanjará el asunto que le trae de cabeza.

Pues bien, estos sagrados lugares donde aún se puede oír hablar en arameo (basta pasar unos minutos para comprobar que todo el que entra por la puerta describe su situación de una manera ininteligible) tienden a su desaparición. Apenas quedan una decena en la ciudad y lo que cuentan sus responsables no es nada halagüeño.

«Son varios los factores que influyen para el sector no vayan bien. Internet es uno de ellos. La falta de relevo generacional, los grandes almacenes o el alquiler de los locales en zonas comerciales como esta (Benito Corbal). Todo ello hace que sea muy difícil mantenerse a flote», explica Rafa desde el mostrador de Ferretería Villaverde. Él forma parte de esa «vieja guardia» que aprendió el oficio de ferretero en su juventud allá por 1988 y, aunque es consciente de que las ventas tienden a bajar en locales de proximidad como en el que él trabaja, espera jubilarse en él. Ellos tienen suerte, su localización y la cercanía con los vecinos hace que el trajín de personas no cese. Caso parecido al de la Ferretería Gallega de la calle Real. En ambos existe relevo generacional, pero será el último pues son conscientes de hacia dónde se dirige el sector. Algo similar ocurrió con la de Rosalía de Castro o San Antoniño. Fuera del centro se puede encontrar la Ferraxaría Malecho (Xoán Manuel Pintos). O Ferretería y Suministros Pontevedra S.L.

Javier (derecha) atendiendo en La Ferretera. | Gustavo Santos

En casi todas, la clave para llegar hasta el día de hoy ha sido la diversificación de producto. Así es posible encontrar una parte dedicada al menaje y el hogar, donde se pueden adquirir desde sartenes a grifos y accesorios de baño. Hasta protectores de columnas de garaje para coches, candados para bicicletas, cuerdas para tender la ropa, soldadores eléctricos, sierras, hachas y pintura, junto a carros de la compra. De este modo, ofrecen lo que cualquiera necesita en su día a día. Y los hay que en esto de diversificar han dado un paso más, incluyendo desde cosas de jardín, hasta algo de papelería o un básico de productos para animales. Es el caso de La Ferretera (José Malvar Figueroa). «El gran problema con el usuario doméstico es la venta por Internet. Con ello las ventas bajan», cuenta Javier, uno de los responsables tras el mostrador. Uno de los inconvenientes para ellos es estar fuera del centro, donde hay poco tránsito de peatones y mucho de coches. «No es una zona de paso, pero Pontevedra crece por aquí y no tenemos prisa. Nuestra idea es diferente a todo lo que tiene que ver con una compra online. Tenemos perfil de comercio de cercanía, nosotros además de adivinar ideamos una solución», cuenta su dueña, Marta.

Es cierto que los tiempos cambian, cómo señalan en general, y que ahora la gente no se molesta por acercarse a las tiendas si puede comprar lo que necesita desde el ordenador en un rato tonto en el trabajo. Pero este es un servicio más técnico de lo que parece y muchas de las compras sin consejo experto acaban en la ferretería pidiendo que le solucionen la papeleta, porque el producto no es el adecuado o no son capaces de instalarlo.

Sin embargo hay quien se resiste a dejarse llevar «yo vengo y seguiré viniendo a la ferretería de mi barrio. Se está perdiendo el tú a tú y aquí me aconsejan y me enseñan cómo debo hacer. No tiene comparación con comprar por Internet», decía ayer una clienta.

Una creciente «falta de decoro, vergüenza y educación»

«Uy, lo vi más barato en AliExpress», es una de las frases que más repiten en La Ferretera. «No vamos a competir nunca en precio con Internet, pero tampoco en servicio porque la gente necesita tiempo, si son 20 minutos no pasa nada», recalca su dueña. «Hay quien coge un grifo de Inglaterra y las tomas no coinciden. Entonces busca ayuda pero nuestra venta es solo una goma para que se ajuste. Más el tiempo y los consejos», explica Javier que no compensa.

Desde Villaverde recalcan también que «la gente ha perdido la educación. Compran una cafetera de las que tenemos por Internet y como no están en casa, piden que el mensajero la deje aquí para venir a buscarla. Nosotros somos un servicio de cercanía, hasta hemos cambiado las bombillas de una señora mayor. ¿Quién hace eso?» apunta su dueño, Luis Santa María.

Suscríbete para seguir leyendo