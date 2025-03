Convocan o XVIII Premio de Narración Curta Concello de Marín, premiado con 1.000 euros

A tradición da poesía oral popular e as súas grandes transmisoras, as cantareiras, serán as homenaxeadas co gallo do Día das Letras Galegas, unha data para a que se convoca o XVIII Premio de Narración Curta Concello de Marín, que foi presentado pola concelleira de Cultura, Marián Sanmartín. «Queremos repetir o enorme éxito que tivo a convocatoria do ano pasado, que tocou poesía, pero agora coa narrativa curta e motivar ás persoas apaixoadas da creación literaria a que se animen a participar», explicou a concelleira, que quixo facer fincapé no «xurado de luxo» que se conformou para a convocatoria e que estará formado por catro persoas de enorme relevancia no mundo literario: os xornalistas Susana Pedreira e Ramón Rozas e as escritoras Arantza Portabales e Elena Gallego.

O certame está aberto a todas as persoas de calquera nacionalidade, que sexan maiores de idade (18 anos), podendo presentar unicamente un traballo por persoa. Os traballos serán en lingua galega, orixinais e inéditos, de temática libre e cunha extensión mínima de 5 páxinas e máxima de 10.

Os criterios de valoración que se terán en conta serán a orixinalidade no tratamento da temática e na súa exposición literaria, o emprego dunha linguaxe e estilo ricos, así como o rigor e a calidade da obra. O prazo para presentar manuscritos será ata o 2 de maio ás 14.00 horas, a través do sistema de plica, enviando os traballos ao Concello de Marín en dous sobres separados, coa obra firmada baixo seudónimo. O premio será único e indivisible e estará dotado coa contía de 1.000 euros.

O xurado dará a coñecer o fallo o 14 de maio, xa que a entrega do premio formará parte do acto institucional que se celebrará polo Día das Letras Galegas.

Sanmartín avanzou que o acto institucional do 17 de maio no que se entregará o premio «formará parte dunha intensa e longa programación, que se estenderá durante toda a fin de semana, na que albergaremos un evento literario de gran envergadura».