La ciudad recupera la Mostra da Parodia y el entierro de Ravachol

Pontevedra pone este fin de semana punto final a su carnaval, con una semana de retraso por los aplazamientos a causa de la lluvia. Así, la climatología da una tregua y permite celebrar la Mostra da Parodia de esta noche y el entierro de Ravachol de mañana. La Mostra da Parodia está protagonizada por siete agrupaciones participantes en el centro histórico y sus alrededores.

Se trata de Os do Val do Lérez, que se ubican en la plaza de la Peregrina; Vamos a Todo, que estarán en los Soportales; y Os das Pistas, que se localizan detrás de la iglesia de la Peregrina). Por su parte, la actuación del Equipo Ja se puede ver en la plaza de Ourense y Furancho PTV estarán en la calle Manuel Quiroga, mientras que Las flores del Carnaval actúan en A Ferrería y No te joroba están en la plaza de A Verdura

Esta edición número 28 de la Mostra da Parodia comienza a las 22.30 horas y la entrega de premios está prevista para la una de la madrugada en A Ferrería.

Por su parte, mañana llega la incineración de Ravachol. El loro más emblemático de la ciudad que llegó ataviado de director de cine, en homenaje a la gala de los premios Feroz que acoge Pontevedra este año y el próximo, y ahora pone «Fin» a este ‘rodaje cinematográfico’. Por la mañana, a las 12.00 horas, se celebra una nueva recreación de la botica de Perfecto Feijóo, donde reinó el loro en vida, en la plaza de la Peregrina, con la actuación de Loaira y Os Alegres, y también habrá en el centro histórico actuaciones de las murgas Val do Lérez, Equipo Ja y do Naveiro. Ya por la tarde llega la despedida de Ravachol. Desde las 18.00 horas se celebra en la plaza de A Verdura su velatorio, para el que se ruega «luto riguroso». A las 19.30 la Santa Compaña desfila por la ciudad y a las 21.00 horas arrancará el cortejo fúnebre, acompañado por su séquito y las comparsas Las Flores del Carnaval, Os 100Tolos, Os Paparrulos , Os Solfamidas. Vamos a Todo y Os Alegres. Sale de A Verdura y recorrerá las calles San Román, Ferrería, Antonio Odriozola, Soportales, Manuel Quiroga, Princesa, Isabel II, Real, Sarmiento y Pasantería, para finalizar en la plaza de A Ferrería, donde se llevará a cabo la incineración del difunto loro.

El acto incluye la colocación de una corona de flores, y un «espectáculo necrológico» en el que se dará lectura a una elegía, se interpretará la danza de la muerte y la saeta Val do Lérez antes de prender fuego a los restos mortales de Ravachol. El pasacalles final a cargo de Os Canecos, Os Miúdos, As Sonecas, Os da Caña, Os Retrincos, Os Amigos dos Rapaces y Alegría de Bora pondrá el remate al entroido pontevedrés.

Además, hoy y mañana la Sala multiusos del Teatro Principal acogerlas XIII Xornadas sobre o Entroido de Galiza.