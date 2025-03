Arranca Mulleres que Opinan con una reivindicación de la información de calidad

Tras varias ediciones con conferenciantes con perfiles diversos en la comunicación y las redes sociales, el foro As mulleres que opinan son perigosas apuesta claramente en ese 2025 por “volver al periodismo, a los orígenes”, señaló Diana López, impulsora con Susana Pedreira de este encuentro que inauguró este mediodía su octava edición y que convoca a 15 ponentes. En un escenario de sobreinformación y desinformación, reivindica la información de calidad, sin la cual “no puede haber opinión”, recordó la organizadora.

El Teatro Principal vuelve a ser el escenario del encuentro de mujeres periodistas, que cuando clausure mañana su nueva edición habrá reunido en Pontevedra a un centenar de profesionales de la información. Mulleres que Opinan surgió en 2018 “sin demasiadas expectativas”, de la mano de estas dos profesionales que constataban la aplastante mayoría masculina en los congresos profesionales, cuyos organizadores aseguraban que no encontraban mujeres opinadoras. “De la indignación quisimos para a la acción”, explicó, en un foro que es también “un ejercicio de confianza: confianza en que hay mujeres que opinan, que hay una ciudad feminista, confianza en nosotras y en el público”.

La diputada provincial de Igualdade, Sandra Bastos, y la concejala de Igualdade, Anabel Gulías, acompañaron a las organizadoras en el arranque del foro, que dio la bienvenida al público con unas imágenes de la pasa edición que reflejan cómo el encuentro es, a mayores de un ejercicio de periodismo, “un abrazo y un chute de energía” e incluso un espacio para que las conferenciantes puedan trasmitir su propia vulnerabilidad, como recordó Susana Pedreira.

Sandra Bastos incidió en que el foro es “importantísimo, representativo” y se incluyó en el argumentario de la campaña que desarrolla la Diputación ligada al 8M “Malabares, ata cando?”, que subraya que el peso de los cuidados recae mayoritariamente en las mujeres, que para ello tienen que realizar elecciones y renuncias.

La diputada provincial confesó que está “muy pendiente” de los artículos de opinión. “Tenemos que escuchar todas las opiniones, a las mujeres de todos los ámitos, para aprender y saber llevar con respeto ideas que igual no son las nuestras”.

Por su parte, Anabel Gulías recordó que su relación con el género de opinión varía según los días. Diferenció claramente los artículos centrados en la actualidad local, una opinión “respetuosa” con la que se siente cómoda y que “critica lo que hacemos”. La lee y la escucha “sin miedo a ser juzgada por otras cuestiones”. Frente a ella, opuso “otra parte de la opinión, profundamente masculinizada, que me hace sentir incómoda” y reivindicó que “se nos critique por lo que hacemos, no utilizando argumentos torticeros” que no tienen que ver.

Lamentó la existencia de una opinión “profundamente machista, con un sesgo” que considera inadmisible independientemente “de la mujer a la que ataquen”.

La concejala de Igualdade aseguró que constituye “un orgullo” que Pontevedra esté ligada “sin miedo y sin eufemismos al feminismo” que, aseveró, “mejora el mundo”. Esta vinculación se extiende desde el modelo urbano que reivindica que el espacio público ha de ser para todos hasta “también las pequeñas cosas, como haber sido pionera en feminizar el callejero”, sustituyendo por ejemplo el nombre de Juan Carlos I por el de Virxinia Pereira, o dedicando el mural de Pasarón a la señora Lola. “Las instituciones van por detrás de los cambios sociales”, constató antes de incidir en que “Pontevedra no sería un referente si no incluyese el feminismo en su modelo y revolución urbana”.

Tras la inauguración, tomaron el relevo María Piñeiro y Antía Yáñez, ganadoras del II Premio Opinión #MulleresQueOpinan, y en estos momentos interviene Noelia Adánez, coordinadora de opinión de Público, con la ponencia “Coordinar unha sección de opinión”.

Tras la pausa para el almuerzo, Aida Bao, de la Cadena SER, presentará esta tarde a partir de las 17 horas la ponencia “Notas de voz na terraza. Opinar en videocolumna”. Seguirá Inés Martín Rodrigo, periodista y escritora del Grupo Prensa Ibérica y de RNE, que abordará el tema “Una homosexualidad propia. Identidad lésbica y referentes culturales”.

La periodista y escritora de Onda Cero e InfoLibre Raquel Martos, por su parte, intervendrá con la ponencia “Explicar la actualidad a través del humor”, y esta primera jornada del foro concluirá con la intervención de Anna Bosch, titulada “De Moscú a Londres pasando por Washington. El oficio de corresponsal y enviada especial”.