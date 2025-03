El PSOE acusa a la Xunta de dejadez de funciones con la Unidade de Atención á Drogodependencia

El PSOE de Pontevedra ha acusado a la Xunta de Galicia de "dejadez de funciones" con la Unidade de Atención á Drogodependencia (UAD) y le acusa de obviar por completo las competencias que le corresponden en materia de Sanidad "poniendo en serio riesgo la cobertura de este indispensable servicio". Ante esta "situación crítica", el grupo municipal ha registrado una proposición para que el Gobierno autonómico inicie "con urgencia" los trámites para asumir la gestión y financiación íntegras de la UAD, incluyendo a todo su personal, procediendo de manera inmediata a las nuevas contrataciones necesarias para cubrir las próximas bajas por jubilación y asegurando la continuidad y calidad del servicio prestado.

Tal y como denuncian en su iniciativa, que será llevada este mes al pleno municipal para su debate y aprobación, el estado de la Unidade de Drogodependencias de Pontevedra "es especialmente preocupante", ya que, entre otras cuestiones, la falta de personal que padece el centro pontevedrés "está afectando gravemente a los programas de prevención e incorporación social". En estos momentos, el centro situado en la plaza de Valentín García Escudero cuenta con un psicólogo pronto a jubilarse, una enfermera, una auxiliar de enfermería y una administrativa, todos ellos a jornada completa (la Xunta envía dos días a la semana a uno médico psiquiatra y a un trabajador social). Además, en la unidad de día emplazada en la Casa Azul trabajan un psicólogo, a lo que también le queda poco para jubilarse, y un informático.

En una rueda de prensa, el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, y el concejal Marcos Rey, expusieron la situación de la UAD. Tal y como subrayó Puentes, "estamos hablando de personal del Sergas y, con tal motivo, urgimos a la Xunta a que asuma de inmediato sus competencias y efectúe unas contrataciones imprescindibles para cubrir las inminentes bajas por jubilación". "Se trata de un servicio -aseguró- fundamental para la comunidad, que cuenta cada vez con más usuarios y resulta inadmisible que el PP vuelva a mostrar una vez más su absoluta falta de sensibilidad en materia de Sanidad y de Servicios Sociales".

El líder del PSOE recordó que, en el año 2021, el Pleno del Parlamento autonómico aprobó una proposición no de ley presentada por el grupo socialista en la que se reclamaba un Plan Galego de Saúde Mental, que incluía, entre otras medidas, la asunción por parte de la Xunta de las unidades de Atención a la Drogodependencia que aún dependían de los ayuntamientos (en cumplimiento de la Ley General de Sanida). Al mismo tiempo, también se aprobó por unanimidad una segunda proposición no de ley que incidía en la necesidad que el Sergas asumiera esta competencia, centrándose específicamente en la UAD de Pontevedra.

Asimismo, para el concejal socialista Marcos Rey , "es una verdadera tomadura de pelo que, varios años después, la transferencia de competencias no se haya materializado". "Por supuesto, la responsabilidad de esta demora no la tienen los 13 ayuntamientos afectados ni la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), sino una Xunta que no para de poner excusas y palos en las ruedas. El último de estos pretextos es que se está elaborando un estudio sobre la viabilidad jurídica de la transferencia, cuyo avance -afirmó- está resultando de una lentitud realmente exasperante. Llama mucho la atención esta dejadez de funciones del PP en una competencia tan relevante como la sanitaria, cuando, al mismo tiempo, negocian de manera frenética con el Estado el traspaso de unas competencias del litoral que no reclamaron en 15 años... En pleno escándalo por el 'privilegiado' chalé de Feijóo".

Rey indicó que el servicio contaba hay unos diez años con un equipo de doce personas "y ahora mismo hay unas ocho trabajando en el mismo", en un contexto en el que el Sergas le deriva a la UAD a pacientes con problemas de drogodependencias y también con otras adicciones como el alcoholismo".