Primer paso del Archivo Histórico: «Será un proceso largo y complejo»

«Hay un criterio estatal y europeo, vinculado al cambio climático, que establece que todas las nuevas inversiones deben tener en cuenta cómo les afectan las alteraciones climatológica», dijo el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, para explicar el retraso que sufre el proyecto del último tramo del paseo a Praceres por la autovía de Marín. Recordó, por otra parte, que son obras que se pagan con los impuestos de todos, por lo que «todos tenemos mucha prisa y pensamos que todas las obras son urgentísimas, pero lo importante es que se hagan bien, en un horizonte temporal razonable». «La voluntad del ministerio es hacerlo, pero tenemos que esperar a que hablen los técnicos y clarifiquen las cuestiones técnicas», añadió. Losada recordó además que la carretera PO-11 «lleva cuatro inundaciones en los últimos dos años, creo recordar, y es una zona especialmente sensible» a las crecidas de las mareas, por lo que «se está estudiando qué posibilidades hay, con las dos variables que tiene la zona: por un lado el mar y por el otro una empresa que todos sabemos que está ahí».

Por otra parte, el responsable del Gobierno en la provincia apuntó que algunas de las alternativas para continuar este proyecto son «bastante costosas», ya que consisten en levantar la cota no solo del paseo sino también de la propia carretera. «La voluntad es que se remate el paseo, pero no puede ser invirtiendo un millón de euros hoy y que en el siguiente período de lluvia esto quede destrozado, así que hay que estudiarlo bien y no quiero ni puedo dar fechas», argumentó Losada.