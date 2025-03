O programa Máis Cultura de Poio facilita actuacións de grupos locais nas festas

O Concello de Poio aprobou as bases do programa Máis Cultura 2025, que destina 16.000 euros para apoiar aos colectivos e a difusión da cultura popular e facilitar as actuacións de grupos locais nas festas patronais e noutras actividades ou eventos organizados por colectivos ao longo do ano.

En total 25 grupos locais forman parte do catálogo do programa Máis Cultura, que se actualizou hai uns meses para ampliar a súa oferta e incluír tamén propostas de verbena galega, teatro ou audiovisual. Así, neste novo catálogo de grupos e artistas inclúese unha ampla variedade e oferta para que as entidades e colectivos poidan organizar as súas actividades e festas ao longo de todo o ano: agrupacións folclóricas, pandereteiras, corais, música popular instrumental ou solistas, agrupacións verbena galega, teatro e clown e outros grupos, entre os que se inclúen audiovisuais, baile moderno, DJ... As aportacións económicas municipais oscilan entre os 150 e os 240 euros por actuación, independentemente de que os grupos teñan un caché superior.

Durante o ano pasado o Concello de Poio autorizou e financiou máis de 80 actuacións de grupos locais en actividades e festas organizadas por entidades e colectivos do municipio. Armadiña, o Ateneo Corredoira, Ronsel, Arela, AG Gaiteiro Villanueva, Rosa dos Ventos, asociacións veciñais de Campelo, O Pereiro, Raxó... recibiron colaboración directa do Concello.

As solicitudes deberán presentarse cunha antelación mínima de 20 días con respecto á data da actuación. Antes deberán poñerse en contacto cos grupos inscritos no catálogo para concretar días, coñecer as condicións e facilitarlles a actuación, tal e como se establece nas bases.