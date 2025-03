Lola Fernández Pazos: «Esta novela es una oda a la morriña y al patrimonio»

La periodista y escritora marinense Lola Fernández Pazos vuelve a las librerías con una novela en la que misterio, historia y patrimonio se dan la mano. Tras «El Pazo de Lourizán» (2022), llega «El secreto de la Perfección» (también con la editorial Harper Collins), ambientada en O Morrazo, con las conserveras y la emigración como protagonistas. Esta tarde la autora estará en el Liceo Casino de Pontevedra (19 horas) para presentar su nueva obra. Las próximas presentaciones en la provincia serán en Cangas el 4 de abril y en Bueu el 9 de abril.

De nuevo elige como escenario su tierra natal.

«El Pazo de Lourizán» se centraba más en Marín, mientras que «El secreto de la Perfección» abarca más O Morrazo. Cuento la historia de cómo los Massó (Massip en la novela) llegan a Bueu, desde que llegan a finales del siglo XIX hasta que crean un gran imperio. La fábrica de Bueu, de hecho, se llamaba «La Perfección». Y todo esto viene porque algunos de mis tíos abuelos se casaron con mujeres catalanas. Una de mis tías catalanas que falleció recientemente me contó su historia de cuando sale de Terrassa y llega a las Rías Baixas. Aunque no hablo de ella en la novela, ella me dio la idea de profundizar en esta llegada catalana y empiezo a descubrir un movimiento migratorio entre ambas comunidades y ese enlace entre gallegos y catalanes, comerciantes y emprendedores.

¿Es un homenaje a su tía?

Exacto, es un homenaje a mi tía Lolita , una mujer empoderada, valiente, segura de sí misma, capaz de hacerlo todo... Ese tipo de mujeres que aunque se estén muriendo se levantan y pueden con todo: familia, industria, empresa... Hasta mis hermanas son así.

En su novela, Elvira Fandiño, trabajadora de una conservera en Bueu, emprende un viaje a las Américas. ¿Qué papel ha jugado la mujer en general en la historia de la emigración en Galicia?

La mujer ha jugado un papel muy importante. Yo las llamo mujeres coraje, porque si tienen que marcharse, aunque nunca hayan salido de su pueblo, se ponen el mundo por bandera y salen adelante. Ese es el hilo conductor de «El secreto de la Perfección».

¿Quién era Elvira Fandiño? ¿Existió?

Esta mujer sí existió. Yo cogí su nombre de un documento del Museo de Massó en Bueu, pero no conozco su vida. Su nombre me pareció magnífico y en la novela la llevo a Uruguay, en donde va trabajar en una industria conservera, pero cárnica.

¿Cómo fue el proceso de investigación para esta novela?

Pues, fíjate, me ayudé muchísimo de Faro de Vigo. Para mí es un periódico especial, por ser el decano de la prensa española y al que quiero muchísimo. Así, lo metí dentro de la novela. Lúa Cid, una de las protagonistas, va a investigar a través de la hemeroteca de Faro. Y también yo en la realidad. También fui mucho al Museo Massó, compré numerosos libros y, sobre todo, pregunté a la gente de Cangas, una gente maravillosa. Con eso, en vez de crear un reportaje creé una novela.

Igual que le pasó con el Pazo de Lourizán, también aquí apela al cuidado del patrimonio...

Es una oda a la morriña, a los recuerdos, pero también querer tanto a tu tierra que cuando ves edificios maravillosos como el de la antigua conservera de Cangas se te cae el alma a los pies y piensas: ¿Cómo no hacen aquí un balneario, un museo...? Con estas novelas, que me gustaría que acabasen en la Trilogía de O Morrazo, me gustaría que la gente se fijara en las joyas arquitectónicas de esta zona. Si hay una tercera novela, también tratará el tema de la recuperación del patrimonio.

¿Qué nos puede adelantar?

He estado ya recopilando documentos históricos en la Diputación de Pontevedra, pero no puedo adelantar nada aún.

Por cierto, ¿qué le parece el proyecto de convertir el Pazo de Lourizán en un hotel?

Con tal de que no se caiga, no se venga abajo... A mí me hubiera gustado un museo, pero me imagino que no es muy rentable. No es lo que más me hubiera gustado, pero si hacen un hotel con gusto, con estilo... Es importante, por ejemplo, que no se vea afectado el Jardín Botánico de Excelencia, ya que solo hay treinta en Europa.