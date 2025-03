Inquietud de vecinos de Marín por un «narcopiso» con «15 okupas jóvenes»

Los vecinos del edificio Raimundo Vázquez de la avenida de Ourense, en Marín, están desesperados desde que el pasado mes de septiembre comenzara a fraguarse lo que hoy denuncian que es «un narcopiso donde no deja de entrar y salir gente que busca droga». La historia se remonta al pasado verano cuando la dueña del piso habría cedido el espacio a un joven conocido para que se alojara en él mientras organizaba su vida, según explican los vecinos en palabras narradas por Enrique, el administrador de la comunidad. «Esa persona tenía relación con los dueños que le dejaron quedarse. Pero empezó a invitar a amigos. Ante los avisos de los vecinos a la dueña, el chico se acabó yendo pero los demás permanecieron creando un conflicto con los demás residentes. El trasiego de gente por la vivienda es constante porque es un punto de distribución de droga. Los propios vecinos han hecho capturas en redes sociales con anuncios de venta. Además hay mucha violencia. Discuten, hay peleas, algunos se quedan durmiendo por las escaleras del edificio. Las tasas de alcohol y drogas son altas», añade.

Es tal el nivel de tensión al que se ha llegado que los propios vecinos han intentado sacarlos por su cuenta. «Valoraron entrar y desalojarles, sacaron a alguno, pero no se solucionó». El grupo de okupas estaría conformado por al menos «15 personas que pernoctan» más la afluencia más o menos constante de gente de fuera que pasa a diario. Se trataría de un grupo de jóvenes «de entre 20 y 23 años, además de una chica que es menor. Son de Marín algunos. Y otros de Cangas o Moaña, por lo que he podido leer en los documentos y denuncias presentadas por los vecinos», explica el administrador que también valora que físicamente aún se encuentran bien. Lo que supone un factor decisivo a la hora de enfrentarse a ellos.

Anuncio venta droga en el narcopiso de Marin publicado en redes sociales y capturado por algunos vecinos. / FDV

Eso fue lo que hizo la vecina del piso justo inferior al ocupado nada más llegar estos individuos. «Es una señora de 70 años que cuida de su marido tetrapléjico. A ella le hacen especialmente la vida imposible. Le mean desde la ventana de arriba y le han llegado a dejar un cuchillo en la puerta. La gente tiene muchísimo miedo», continúa el administrador. Y, aunque los vecinos dicen no tener controlada a la persona que suministra la droga, sí que han visto «cómo el padre de uno de los okupas le trae comida. Yo tengo 58 años y soy padre. He vivido los años duros de la droga y he visto cómo muchos padres se plegaban. Al final es inevitable empatizar algo. El lunes nos reunimos para hablar con ellos acompañados de la Policía Nacional. El ambiente está muy caldeado entre los vecinos. Había un chaval de unos 20 años que podría ser mi hijo y decía que no se va a ir hasta que llegue la orden judicial, que no tiene donde vivir y está en paro. Intenté hacerle pensar, puede descargar camiones, ser reponedor, lavar coches... Pero llevar otra vida. Al final uno de ellos dijo que si aceptaba y se iba corría peligro su vida, por no tener un acuerdo con quienes gestionan el piso para hacerlo», dice Enrique.

Estado de la vivienda ocupada sin cerrojo en la puerta, compartido por los vecinos. / FDV

Son varios los vecinos de este edificio de 56 viviendas que han interpuesto denuncias ante la Policía Nacional. También la propietaria del piso, que siguiendo los consejos de su abogada prefiere no hablar aunque aclara que lo está pasando mal y que muchos vecinos le piden cosas que no puede hacer por «ser ilegales» como «cortarles el agua y la luz». Tampoco va a contratar los servicios de una empresa de desocupación «porque usan métodos ilegales». Pero el administrador sostiene que «aún se está identificando a los okupas. No les llegan las notificaciones del juzgado porque no abren la puerta». Mañana a las 19.00 horas han convocado una concentración ante el edificio.