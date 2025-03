‘As mulleres que opinan son perigosas’ reúne na fin de semana a 15 xornalistas

O Teatro Principal acolle estes venres e sábado a oitava edición do foro ‘As mulleres que opinan son perigosas’, unha iniciativa que conta co apoio da Deputación no marco da súa campaña Malabares ata cando?, co que reivindica a igualdade durante o mes de marzo co gallo da conmemoración do 8M. Quince mulleres do xornalismo español darán altofalante a algúns dos temas de maior preocupación do gremio e tamén darán conta da situación da muller na profesión. O programa comezará o venres da man de Susana Pedreira e Diana López, organizadoras do encontro. Continuará ao longo da mañá e a tarde con María Piñeiro e Antía Yáñez, gañadoras do segundo premio #MulleresQueOpinan; Noelia Adánez, coordinadora da sección de opinión no diario Público; Aida Bao Pena, xornalista da Cadena SER; Inés Martín Rodrigo, xornalista e escritora do grupo Prensa Ibérica e RNE; e Anna Bosch, correspondente de TVE. O sábado serán os relatorios de María Hermida, xornalista de La Voz de Galicia; Macarena Baena, responsable de EFE Feminista; Blanca Lacasa, xornalista e escritora; Raquel Rosa, xornalista da Radio Galega; Ana Marcos e Elena Reina, do equipo de investigación de abusos no cinema de El País; Olga Rodríguez, xornalista especializada en dereitos humanos de elDiario.es; e como gran peche María Escario, recoñecida xornalista de TVE xa xubilada.