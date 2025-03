Apoyo vecinal en Xeve al Centro de Alto Rendimiento si se retira el campo de tiro

Los comuneros de Xeve, titulares de los terrenos donde la Xunta proyecta el futuro Centro de Alto Rendimiento deportivo de Galicia, respaldan la iniciativa del Gobierno gallego pero recuerdan sus condiciones para ceder el suelo. Estas son, además del canon que la Administración pública ya ha empezado a pagar, que el campo de tiro se ubique en un lugar diferente a las instalaciones de Cernadiñas Novas y que en esta sede se reforme la galería de tiro existente, principalmente para evitar ruidos.

En abril de 2024, la asamblea de comuneros de Santo André de Xeve aprobó por unanimidad el canon que la Xunta debe pagar por seguir utilizando las instalaciones de Cernadiñas Novas. Según este acuerdo, la Xunta abona a la comunidad de montes 34 céntimos de euro por metro cuadrado de terreno. El espacio comunal utilizado por esta instalación es de 68.521 metros cuadrados, con lo que la Administración abona a los vecinos un importe de 23.461 euros anuales por un período de 30 años, prorrogable.

Gracias a este acuerdo, los comuneros autorizaron además el Plan Integral Autonómico elaborado por la Xunta para crear en la zona unas instalaciones deportivas que constituirán el futuro Centro de Alto Rendimiento. Se levantará en el lugar de Cernadas, entre la PO-224 y el río Lérez.

Tras el anuncio del Gobierno de la Xunta que confirma el proyecto –una obra de interés autonómico con una inversión de 30 millones de euros–, los comuneros de Xeve, representados por su presidente, Jesús Castro, recordaban ayer que en este acuerdo con la Xunta de Galicia solicitaron que se busque una ubicación alternativa para el campo de tiro y que se reforme, con el objetivo principal de insonorizarla, la galería de tiro actual.

Contaminación acústica

Los comuneros quieren el campo de tiro al plato alejado de los núcleos de viviendas y que se reformen las instalaciones actuales para evitar la contaminación acústica. Por lo demás, los vecinos de Santo André de Xeve están conformes con las instalaciones que proyecta la Xunta en la parroquia.

Jesús Castro apunta que no tienen dudas sobre el cumplimiento del acuerdo, recogido por escrito. De hecho, la administración autonómica ya ha abonado la primera cuota del canon, correspondiente al año pasado y la comunidad confía en que la Xunta seguirá cumpliendo lo acordado. También se ha reclamado judicialmente los cinco años previos al acuerdo, que la administración autonómica no puede abonar si no es mediante resolución judicial.

El nuevo Centro de Alto Rendimiento prevé un complejo de diferentes equipamientos deportivos de unos 120.000 metros cuadrados de superficie, situado a tan solo siete kilómetros de distancia del Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. En el actual complejo de Cernadiñas Novas existen, desde hace más de 50 años, unas instalaciones deportivas dedicadas a la práctica de varias modalidades de tiro e incluso a la formación de cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes administraciones.

El nuevo centro presentado por el Gobierno de la Xunta contará con nuevas instalaciones deportivas que se construirán en fases sucesivas y que acogerán la práctica de disciplinas como bádminton, gimnasia, deportes de combate, baile deportivo, escalada, esgrima o atletismo, a través de un módulo cubierto.

En lo que respecta al área exterior deportivo están programados circuitos para BMX, BTT y skate, entre otros. También se desarrollarán zonas comunes, que incluirán aulas para formación, zona administrativa o servicio médico; así como la residencia para concentraciones o estancias de deportistas de alto nivel.

Será un conjunto de infraestructuras destinadas a impulsar distintos componentes del sistema deportivo autonómico, ampliar la oferta deportiva y los servicios a las entidades deportivas, empresas, escuelas y universidades, así como a promover el desarrollo de la industria del deporte en Galicia, según el proyecto de la Xunta.

Lores quiere negociar las instalaciones para evitar duplicidades El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recibió «positivamente» la propuesta de la Xunta, pero expuso su deseo de negociar con el Gobierno gallego el proyecto de este Centro de Alto Rendimiento de Galicia, dado que estará ubicado en el municipio y que prevé integrar algunas disciplinas que el Concello quería atender en el futuro complejo deportivo de A Parda. «Habrá que coordinar ciertas cosas», indicó el primer edil, para que no se solapen los proyectos de la administración autonómica y la local. Lores confía en tener un encuentro con los responsables de Deporte galego para estudiar estas cuestiones, así como la reformulación del actual CGTD, una vez construida la nueva instalación, para que ambas dotaciones sean «coherentes» con las áreas que pretenden atender. «No quiero duplicar instalaciones», explicó el primer edil, recordando que el Concello proyecta también una nueva dotación deportiva en A Parda con varias especialidades.

