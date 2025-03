El jefe de Neumología del CHOP: «No soy capaz de entender cómo hay antivacunas con todo lo que pasamos»

Lejísimos parecen aquellos primeros meses de la pandemia del covid, cuyos primeros casos se declararon en marzo de 2020 en Pontevedra y O Salnés. El jefe de Neumología del área sanitaria, Adolfo Baloira, echa la vista atrás para recalcar la importancia de la vacunación en la población. Asimismo, celebra que la pandemia permitió incrementar la plantilla de este servicio y poner en marcha la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios.

Cinco años después de que se declarase el primer caso de covid en el área sanitaria, ¿qué balance hace?

Sinceramente, creo que hemos olvidado el tema un poco pronto de más.

Pero también tiene su lógica viendo como está terminando este invierno, con muy pocos contagios por este virus...

Sí. Yo lo que creo es que hay que hacer vida normal, pero teniendo en mente todavía que estas cosas suceden, no tanto por el covid en concreto, sino por todos los virus. El año pasado, por ejemplo, fue tremenda la gripe A. Me preocupa que este año haya bajado la tasa de vacunación. Ya había bajado el año anterior. Parece una tendencia en covid y gripe, ya que se ponen juntas. Todo esto nos debería servir para recordar que sigue existiendo el covid y que hay otras infecciones respiratorias muy importantes. La gripe A es en estos momentos la que más problemas nos causa, pero no podemos descartar que no pueda haber en algún momento otra pandemia por otro virus.

Ni tampoco olvidar que nos encontramos en el punto en el que estamos gracias a la vacunación...

Sin ninguna duda. No soy capaz de entender cómo hay gente antivacunas, con todo lo que pasamos y porque no hay más que ver cómo fue la trayectoria del covid. A los pocos meses de la vacunación masiva empezó a descender de una manera brutal la incidencia y, sobre todo, el número de ingresos y la mortalidad, que es lo más importante. En la época álgida del covid fallecían en España más de mil personas todos los días, hubo días de hasta 2.000. Fue ponerse con las vacunas y en dos o tres meses y la caída fue totalmente drástica. La vacuna dura un tiempo limitado, por eso hay que volver a administrarla. Todo esto se lo debemos a la ciencia y a la famosa tecnología del ARN mensajero, que permitió tan rápidamente desarrollar las vacunas.

¿Cuál es la variante que predomina actualmente?

Ahora son casi todas variantes de ómicron. Ahora cambian menos al haber menos personas infectadas, porque hay menos virus en el ambiente, por lo que la posibilidad de cambio es menor.

¿Y son variantes menos agresivas?

Se ha visto que son mucho menos. Toda pandemia en general tiene su vida: empieza poco a poco, se produce una explosión y después, si se deja a su libre evolución, acaba agotándose. El virus se hace menos agresivo. Esa es la historia natural. El primer virus que vino de Wuhan seguro que era mucho menos agresivo que los que vinieron después, lo que pasa es que al principio no teníamos ninguna inmunidad. También teníamos menos protección inicial: estábamos vírgenes frente a este virus. La virulencia de un germen depende mucho del número de anticuerpos que se desarrollan. Aún vacunándonos con cepas concretas que no son las que te infectan siempre protege un poco.

En enero de 2022 hubo todo un récord de personas infectadas a la vez en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés: cerca de 9.300 oficiales, con lo cual la cifra real sería mucho mayor. Sin embargo, sigue habiendo gente que afirma no haber pasado nunca la enfermedad, ¿es eso posible tras cinco años?

Lo que ocurre es que puede haber gente a la que no se le haya diagnosticado. Es posible, también, que haya alguna gente que no lo haya tenido también. La mayor parte de la población sí ha tenido algún episodio de covid, o más de uno. Al estar vacunados puede pasar como una gripe muy leve, que no se interpreta como covid. En el hospital, por ejemplo, a todo paciente respiratorio que viene a Urgencias le hacemos el cuádruple test y detectamos positivos en gente que no tenía ni idea que lo podía tener.

¿De qué modo cambió el servicio de Neumología a raíz de la pandemia?

Fue importante porque logramos aumentar un neumólogo más en la plantilla. Y ahora estamos pendientes de otro más, pero ya de cara al Novo Montecelo. Lo más significativo fue una revolución absoluta en la ventilación no invasiva. Los servicios de Neumología de hospitales de cierto tamaño como el nuestro pudieron desarrollar una Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios. Ahora tenemos una con siete camas, que antes no teníamos. Para Neumología, el servicio que en general más trataba a los pacientes, fue un salto cualitativo importante. También hubo un desarrollo enorme en los métodos diagnóstico genéticos, las PCR, para diferentes virus. Nos concienció más sobre la importancia de los virus respiratorios, como el sincitial respiratorio, asociados siempre más a niños y que ahora se ve en los adultos, incluso con una vacuna que esperemos que se incluya en el sistema público para el próximo año. Ahora cuesta unos 180 euros y no está financiada.

La sanidad pública se puso a prueba como nunca antes con la pandemia.

La parte mala fue la gran cantidad de gente que se murió, pero la buena es que nos dimos cuenta de que España tiene un excelente sistema sanitario, incluso mejor de lo que pensábamos. En general se manejó muy razonablemente bien la epidemia.

«Creo que al menos me contagié unas cinco o seis veces» Entre los profesionales hubo si no miedo, como poco respeto por el virus. Una epidemia de este tipo desde el punto de vista médico se puede tomar de dos formas: que te dé pavor o que lo veas como un reto muy importante. Yo soy de los segundos. También demostró que los humanos somos muy vulnerables a cosas ajenas a nosotros, como puede ser una mutación de virus que afecte a todo el planeta, poniéndolo en vilo. Ahora estamos muchísimo mejor preparados. ¿Cuántas veces se contagió en su caso personal? Habrá perdido la cuenta... He perdido la cuenta porque dejé de hacerme test. La primera vez todavía no había vacunas. Estuve ocho días junto con mis compañeros, ya que nos contagiamos los tres. Estoy seguro que otras cuatro o cinco veces más que esa, como todos los médicos.

