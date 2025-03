La flor del Camino, estrella en Mugartegui

El Pazo de Mugartegui se viste este fin de semana de gala para acoger la XIX edición de la Gala de la Camelia no Camiño, un evento que trasciende la mera exposición floral para convertirse en una celebración de la belleza, la tradición y el encuentro entre culturas. Con la participación de alrededor de 30 expositores, tanto portugueses como gallegos, en su mayoría integrantes de la Sociedad Española de la Camelia y de la Asociación de Amigos do Camiño Portugués, se consolida como un punto de referencia para los amantes de esta flor icónica.

La celebración llega en este 2025 a su décimo novena edición. «Empezamos en 2004, si bien un año no se convocó por la pandemia, y nació como gala, no como la actual exposición», recuerda Tino Lores, presidente de la Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago, organizadora del evento.

Se trata de una exhibición sin carácter competitivo, a diferencia del reciente Concurso Exposición Internacional de la Camelia. Por segunda vez se celebra en el emblemático edificio de la plaza de A Pedreira, «que consideramos un escenario ideal, una construcción barroca y la camelia vino a Galicia en esa época, un pazo urbano que nos parece el escenario perfecto para decorar con camelias», indica Lores.

Los muros, el vestíbulo y las escalinatas de piedra, testigos de siglos de historia, así como otros espacios del Pazo se convierten durante dos días en el telón de fondo de un espectáculo de color y fragancia, donde cada arreglo destaca con luz propia. «Todos los expositores traen sus mejores lotes: el objetivo es decorar Mugartegui con nuestros ejemplares más bellos», indica en este punto la organización.

Tres visitantes observan los lotes de flores. / Gustavo Santos

Como resultado, de nuevo las múltiples variedades de la flor emblema del Camino Portugués, desde las más clásicas hasta las más exóticas, deleitaron a los primeros visitantes y turistas con su diversidad de formas y colores. Los expositores, la mayoría auténticos artistas de la jardinería, despliegan a su vez talento en la creación de los arreglos florales.

A mayores, los distintos espacios decorados con flores se acompañan de las obras de arte de Álex Vázquez y Xulio Gil.

Amigos do Camiño prevé retomar en 2026 la Gala de la Camelia, inspirada en el Baile de la Rosa de Mónaco y con un fin benéfico

Tino Lores y el alcalde, que cortaron la cinta inaugural, recorren la exposición. / Gustavo Santos

El alcalde, Miguel Fernández Lores, y Tino Lores cortaron la cinta inaugural, y tras su primer día de apertura, la muestra podrá visitarse hoy de 10 a 14 y de 17 a 19.30 horas, cuando está prevista la clausura.

El proyecto de Amigos do Camiño es que en su próxima edición el evento de un salto cualitativo. «Queremos recuperar la gala, que era una cena con música y baile en la que nombrábamos a la Dama de la Camelia» y que se vio interrumpida «por la crisis, que hizo que se perdiese en 2018».

La Gala da Camelia se convierte en punto de encuentro e intercambio de cultivadores de Galicia y Portugal. / Gustavo Santos

La idea es que en 2026 vuelva esa gala en un formato renovado, inspirado en el Baile de la Rosa de Mónaco, con una velada con música y también con un fin benéfico, en este caso «recaudar fondos para la Fundación Española del Corazón, algo que también hacíamos en su momento», detalla el responsable de la organización.

No obstante, la exposición floral «se seguirá manteniendo aquí, en Mugartegui, mientras que para el baile buscaremos una ubicación adecuada», avanza el presidente de los Amigos do Camiño Portugués.

El evento transfronterizo posibilita por otra parte el intercambio de conocimientos y experiencias entre cultivadores de ambos países, mostrando la riqueza y diversidad de las flores cultivadas a los dos lados de la frontera. Asimismo, facilita que los expositores compartan técnicas y secretos de cultivo, enriqueciendo cada vez más el panorama de la camelia en la eurorregión.