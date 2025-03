«La vara de medir es la gente, sacar una sonrisa es difícil»

La gran final del XXIII Concurso de Murgas de este Entroido 2025 contó con cinco agrupaciones que lo dieron todo. Se trata de: Leña Verde (5º premio), A Tropa de Moncha A Caralla (4º), Murga do Naveiro (3º), O do Val do Lérez (2ª) y los ganadores, la agrupación local Equipo Ja. Aún con la emoción en el cuerpo, el líder de la murga ganadora, Ruibal, cuenta las sensaciones vividas y un poco de la historia de este grupo que va camino de cumplir 20 años y donde padres e hijas comparten escenario a menudo.

¿Qué se siente al haber ganado dos años consecutivos?

Buf… Es un chute de energía enorme. Es muy difícil conseguirlo y cada año más porque el nivel va subiendo.

¿Cómo vivieron ayer la final sobre el escenario?

Con muchos nervios. Siempre solemos tener más en la semifinal, pero ayer no. No sabemos bien, fue raro. Creo que puede ser una mezcla de cosas, que salimos los últimos y pesa el cansancio, se notaba al público más frío… Teníamos que montar todo muy rápido. Por ejemplo, el primer día, que íbamos de primeros, montamos con calma así ya todo va rodado.

¿Es consciente de todo lo que ha pasado o aún está con la resaca del triunfo?

Aún no, cuando estamos en el concurso no nos da tiempo a nada más que prepararnos. Tengo más fresca la semifinal. El domingo me tumbaré en el sofá y veré el concurso para analizar todo lo que ha pasado desde fuera.

¿Qué impresión le dejaron el resto de formaciones?

Tienen mucho nivel los demás. Lo pude ver en semifinales que fue difícil pasar porque el nivel era muy alto. De hecho, lo estamos llevando a un lugar que no sé a dónde llegaremos.

¿Qué le ha dicho su familia del éxito que están teniendo?

Ellos siempre te van a defender, no es la vara de medir, son los niños, la gente que te ve. Sobre el escenario notas el calor. Sacar una sonrisa es muy difícil.

¿Va camino de convertirse en una fiesta de la sátira como la gaditana?

Ojalá lleguemos a ese nivel.

¿Exige mucha preparación presentarse a un concurso de murgas como este?

Mucho, es mucho trabajo. Contamos en el grupo con dos compañeros que, con ayuda de una batería, hacen la percusión marcando la base. Luego sobre eso se nos ocurre a todos cositas variadas y vamos montando poco a poco.

¿Hay que ensayar mucho?

Sí. Empezamos a principios de noviembre ensayamos en el local social de Campañó, son dos o tres veces por semana. Es mucho trabajo y hay que hacer sacrificios. Con la familia, el trabajo y otras cosas, pero es algo que nos gusta. Lo llevamos dentro.

¿Cuántos miembros componen la formación en total?

Siempre somos 26 o 27, lo que pasa es que al concurso según las bases solo podemos ir 20. Por eso cada año varían algunas personas sobre el escenario, sobre todo los figurantes.

¿Llevan mucho tiempo juntos?

Pues 19 años hace que creamos el grupo. Me acuerdo que cuando empecé me daba mucha vergüenza. No sabía si se reían de mí o conmigo, jajaja. También era diferente, hoy es todo más complicado hay que crear un montaje, hacer una estructura...

¿Cómo se formó la agrupación?

En origen éramos un grupo de amigos que jugábamos juntos al fútbol en Campañó. El primer año empezamos con una parodia, que es mucho más fácil de preparar. Y ya el segundo nos animamos y montamos una murga. Por aquel entonces se hablaba mucho de los problemas con el derribo de casas en O Vao. Así que nos vestimos de hippies en una furgoneta estilo el Equipo A. Ese año nos presentamos sin nombre, pero en la furgoneta pusimos «Equipo Ja» y de ahí el nombre, porque la gente empezó a reconocernos así. Del grupo original solo quedan 4. Pero hoy hay padres e hijas, hasta mi nieta.

¿Ya están pensado en el tema del año que viene?

Pues sí. Después del Concurso de Murgas participaremos en la parodia y llevaremos la murga a Barro y Salcedo. Una vez que terminemos con el Entroido haremos la cena de final de temporada, como hacemos todos los años. Es ahí donde hablaremos de las ideas que tenemos, porque de esa cena cada año dejamos claro el tema del siguiente Carnaval.

El primer puesto está premiado con 1.200 euros, ¿qué van a hacer con ese dinero?

Es simbólico, a penas llega para cubrir la ropa, pero no es un tema de dinero. Todo lo que venga ayuda. Es el mismo premio que la parodia, pero el trabajo que hay detrás no tiene comparación porque te estás rompiendo la cabeza todo el año cogiendo datos.

