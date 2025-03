Al Nazareno a por las Tres Gracias

Es una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad, vista como una «romería urbana» por la movilización de vecinos y las ofrendas que se realizan. Se trata de la visita al Nazareno a quien cientos de fieles van a ver el primer viernes de cada marzo para pedirle que le conceda las consabidas Tres Gracias. Y ayer tuvo lugar la cita de este año. El punto de encuentro para la oración fue la Parroquia de San Bartolomé una vez más, desde que la pandemia la dispuso como sede alternativa para recibir a los vecinos. Y donde quedó instalada para la adoración la figura de Jesús Nazareno, alejándolo de su histórica capilla de la calle Duque de Tetuán.

Un cambio de localización con el que ayer muchos seguían sin sentirse convencidos, porque creen que supuso la pérdida de parte de la esencia de esta tradición. Caracterizada por las colas interminables que se formaban alrededor de la minúscula capilla de piedra del misterioso callejón y donde la gente esperaba estoica su turno para pedirle al Nazareno, lloviera o tronara. «Antes participaba más gente», decía una señora a las puertas de la iglesia. «La gente esperaba hiciera el tiempo que hiciera», contaba otra.

Ayer la cola a las puertas de San Bartolomé ayer no impresionaba tanto como los años en los que el Cristo Nazareno aguardaba en su capilla, pero lo cierto es que no paró la actividad en toda la mañana. «Entran en grupos de 50 o 60 personas. Permanecen en la parroquia el tiempo que dura la oración y hacen sus peticiones. Y cuando salen entra el siguiente grupo. Eso ocurre cada cinco minutos más o menos», explicaba ayer en el señor encargado de gestionar la entrada al templo de cada grupo. El cambio también ha permitido ofrecer un espacio de oración a los feligreses más cómodo y accesible.

Los fieles rezan en el interior del templo. / Rafa Vázquez

Y dentro, unos encendían sus cirios (velas no, que no se permite). Otros se colocaban en las bancadas iniciando su propio recogimiento a la espera del comienzo de la celebración. Guiaba la oración dentro del templo una señora. «Por todos los que sufren a causa de las crisis económica, la enfermedad, la soledad, para que con la ayuda de Dios y la solidaridad de todos encuentren solución. Para que cesen las guerras y toda clase de violencia... Escúchanos Jesús Nazareno», eran algunas de las peticiones conjuntas hechas por la comunidad dentro reunida. Para después y «recordando las tres caídas hacia la Cruz, concedas las Tres Gracias que deseo alcanzar». Es el momento en el que los feligreses hacen en silencio sus peticiones, selladas con un Padre Nuestro al Nazareno y la oración final. «Derrama Señor tus gracias sobre todos los que amo y concede tu paz al mundo». Tras el rezo, los fieles salían de la iglesia y otra tanda entraba a hacer su peticiones a Jesús.Y fuera, la cola (una vez más) se había regenerado dejando la sensación de que nunca se acaba, a pesar de no impresionar por aglomeración.

La gente entraba en grupos de 50 personas. | Rafa Vázquez

Exvotos y rosquillas

A ambos lados de la entrada a San Bartolomé, varios puestos ofrecían a los feligreses cirios de colores y exvotos de: manos, piernas, garganta, ojos, corazón y cuerpo entero, uno de los más llevados. «El de pecho es uno de los más pedidos, doble y simple. Cada año noto cómo lo compra gente más joven que quiere hacer su petición al Nazareno», explicaba desde su puesto Luisa, de la Cerería Tobío, de Brión. Más abajo, en el de la Churrería Gabriel este observaba cómo otros años a estas alturas de la mañana ya habían ventilado gran parte del producto. Algo compartido por Ángeles que vendía rosquillas tradicionales, galletas y otros dulces de Ponteareas, «había más gente cuando se hacía en la Capilla», decía. Mari y su hija desde el suyo observaban que «mucha gente prefiere llevarse el cirio a las rosquillas». Por su parte, Joaquín, dueño de la mítica Cerería San Román, apuntaba «la gente se llevó sus cirios a principios de semana. Pero se nota que nos están haciendo perder las tradiciones».