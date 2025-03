Equipo Ja vencedor indiscutible de la "batalla de murgas" de Pontevedra por segundo año consecutivo

El Pazo da Cultura anoche vibraba. No era para menos pues las cinco agrupaciones finalistas del XXIII Concurso de Murgas de Pontevedra "batallaban" por hacerse con el reconocimiento a la mejor sátira 2025. El salón estaba lleno de gente ávida de comentarios cargados de ironía con los que picar a algún que otro político, denuncia aquí y allá y risa entorno a situaciones cotidianas del día a día. Una tras otra, las agrupaciones se fueron sucediendo animando a cada paso un ambiente ya de por sí "festeiro".

Y a última hora llegó el momento. Los nervios eran palpables entre los participantes, todos se lo merecían y las ganas de ganar eran evidentes. Y al fin, fue la agrupación local Equipo Ja Pontevedra la que se hizo con el ansiado primer puesto y un premio de 1.200 euros, con una murga dedicada a la odisea de convertirse en padre por primera vez. Con muñecos en la mano a los que agitaban al ritmo de la música reconocían que esto no era vida con frases como: "tengo claro que no quiero ya más hijos" y "yo antes iba de discotecas y me recorría toda Pontevedra". Cosas en las que se vieron reconocidos muchos de los sentados entre el público, que se reían a cada frase.

La compra de un coche y evitar hablar con el cuñado de turno centró la ironía de la agrupación Val do Lérez, que se hizo con el segundo premio y 1.050 euros. Mientras que los inconvenientes de encontrar un sitio para vivir cómodo y los problemas de reformarlo, fueron el tema central de la Murga do Naveiro, que obtuvo el tercer puesto y 900 euros.

Cuarto puesto para A Tropa de Moncha A Caralla y 750 euros. Y Leña Verde quinto puesto con 400 euros de premio.

El Pazo da Cultura estaba repleto de gente que quería escuchar a las murgas 2025. / Gustavo Santos

A Tropa de Moncha A Caralla triunfó con su vestuario. / Gustavo Santos

Pontevedra. Entroido 2025. Carnaval. Concurso de Murgas, Final. / Gustavo Santos

Murga Leña Verde con un cartel de "San Chuli" con la cara del alcalde. / Gustavo Santos