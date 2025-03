«Va a ser un campeonato muy bonito, con mi familia viéndome»

Para Antía Chamosa (Pontevedra, 1999), el Campeonato de España suele ser una cita marcada en rojo en el calendario por su importancia en el ámbito deportivo. En esta edición, su valor es doble, ya que la atleta pontevedresa, que formó parte de la expedición olímpica de París 2024, podrá competir ante su público, con la celebración de la prueba prevista para este domingo en Marín. Allí, a unos pocos kilómetros de su casa, estará acompañada de familia y amigos –y su hermano Daniel en la carrera masculina– con la mente puesta en lograr una medalla en la modalidad de 35 kilómetros y obtener la marca mínima para los Campeonatos Mundiales y Europeos.

Este Nacional tiene valor doble para usted, al ser una prueba importante en el calendario y celebrarse, al mismo tiempo, delante de su gente.

Sí. Es una cita importante porque es un Campeonato de España y en la marcha, con el nivel que hay, tienes que llegar en unas muy buenas condiciones. El añadido es que es en casa, entonces superbien todo.

Estará entonces arropada por los suyos durante la prueba.

Sí, sí. Cuando me dijeron que iba a ser aquí en Marín, dije: «qué maravilla». Va a estar mi familia viéndome, con mis abuelos, mis padres, mis amigos... en ese sentido va a ser un campeonato muy bonito y lo voy a disfrutar muchísimo.

Es en casa, en Marín, pero el hecho de ser un Nacional de Ruta, ¿hace que varíe el carácter de esta prueba con respecto a un Mundial o unos Juegos? ¿Qué características va a tener esta carrera?

Las pruebas de marcha suelen ser todas en ruta, en un circuito de un kilómetro. A veces, con la prueba de 50 kilómetros, solíamos tener de dos. Pero las diferencias que están ocurriendo en la marcha, principalmente, tienen lugar en las distancias. En los Juegos fue un 20 kilómetros y un relevo mixto que fue un poco extraño para nosotros [risas] y este año, vuelve a cambiar. La prueba de 20 continúa, pero vuelve a añadirse el 35 kilómetros.

A priori, esa nueva distancia más larga, de 35 kilómetros, ¿le beneficia?

La verdad es que me adapto bastante bien. Si me toca larga distancia, pues es muy diferente. En el 20 sales ya a mucha velocidad, a muerte desde el principio, que diríamos nosotros, fatigados, pero el 35 tiene un cambio de chip, con otro ritmo. Siempre me dicen que por edad, yo que tengo 25, me van mejor las distancias cortas. Pero la marcha siempre ha sido de distancias largas y de tener experiencia para hacerlas.

La marcha se ha caracterizado por ser un caladero de medallas para la selección española en las citas más importantes y se esperan grandes nombres el domingo en Marín. ¿Eso le añade presión?

Sí que habrá bastante nivel y estaremos todas buscando esa mínima para el Campeonato del Mundo y para el Campeonato de Europa. Va a haber nivel y en mi caso no añade presión. Vamos a estar ahí peleándolo para ver qué tal sale. Esperemos que bien.

La marca es el objetivo entonces, más allá de las medallas.

Las dos cosas. Intentar conseguir una buena posición en podio y la marca. Si vas a buscar la marca, por posición estaríamos luchando entre los tres primeros puestos.

¿Cómo llega físicamente a la cita?

Ahora mismo, estoy bastante contenta. Creo que llegamos bien. A lo mejor, no tanto para este 35 como sí dentro de tres semanas para el 20 kilómetros, pero creo que saldrá bien. Me siento confiada tras los últimos entrenamientos y estaremos luchándolo.

