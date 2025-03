Apoteosis de la retranca

El Pazo da Cultura se quedó ayer pequeño para acoger a la multitud de personas que quiso seguir la final del Concurso de Murgas, una competición entre cinco grupos que compitieron por los 1.200 euros y el trofeo Ravachol del primer premio. Hubo colas para entrar (las puertas se abrieron dos horas antes), con gente sin poder acceder a un certamen cargado de retranca, ironía, acidez y sátira en el que no faltaron las referencias a la corporación municipal, al alcalde Lores, al tráfico en la ciudad y al aparcamiento, al Pontevedra CF y, por supuesto a los premios Feroz de cine, temática que también fue elegida por el loro Ravachol. Tampoco faltó Donald Trump, la princesa Leonor o Montoya y su Isla de las Tentaciones.

El Equipo Ja, A Murga de Naveiro, Val do Lérez (los tres de Pontevedra), A Tropa de Moncha a Caralla y Leña Verde, ambos de O Grove, disputaron la final entre los nueve grupos iniciales. Todos ellos recibieron 450 euros cada uno solo por participar en un concurso al estilo de las chirigotas gaditanas.

Agrupación Leña Verde de O Grove. / G. Santos

Presentada por María Carrera, la gala final de ayer se convirtió un año más en uno de los más exitosos del entroido pontevedrés.

La decisión del jurado se prolongó hasta la madrugada para valorar aspectos como letra, música, interpretación y atuendo.

La Mostra da Parodia reúne a siete agrupaciones, que miran al cielo

La noche de hoy viernes está protagonizada por la Mostra da Parodia, con siete agrupaciones participantes en el centro histórico y sus alrededores, que miran al cielo con la esperanza de que la lluvia no estropee el espectáculo: Os do Val do Lérez se ubican en la plaza de la Peregrina; Vamos a todo estarán en los Soportales; y Os das Pistas se localizan detrás de la iglesia de la Peregrina). Por su parte, la actuación del Equipo Ja se puede ver en la plaza de Ourense y Furancho PTV estarán en la calle Manuel Quiroga, mientras que Las flores del Carnaval actúan en A Ferrería y No te joroba están en la plaza de A Verdura.Esta edición número 28 de la Mostra da Parodia comienza a las 22.30 horas y la entrega de premios está prevista para la una de la madrugada en A Ferrería.

El loro Ravachol pone mañana «Fin» a su ‘rodaje cinematográfico’

Pontevedra pone punto final mañana sábado a diez intensos días carnavaleros, con la incineración de Ravachol. El oro más emblemático de la ciudad llegó el lunes ataviado de director de cine, en homenaje a la gala de los premios Feroz que acoge Pontevedra este año y el próximo, y mañana pone «Fin» a este ‘rodaje cinematográfico’.Por la mañana, a las 12.00 horas, se celebra una nueva recreación de la botica de Perfecto Feijóo, donde reinó el loro en vida, en la plaza de la Peregrina, con la actuación de Loaira y Os Alegres, y también habrá en el centro histórico actuaciones de las murgas Val do Lérez, Equipo Ja y do Naveiro.Ya por la tarde llega la despedida de Ravachol. Desde las 18.00 horas se celebra en la plaza de A Verdura su velatorio, para el que se ruega «luto riguroso». A las 19.30 la Santa Compaña desfila por la ciudad y a las 21.00 horas arrancará el cortejo fúnebre, acompañado por su séquito y las comparsas Las Flores del Carnaval, Os 100Tolos, Os Paparrulos , Os Solfamidas. Vamos a Todo y Os Alegres. Sale de A Verdura y recorrerá las calles San Román, Ferrería, Antonio Odriozola, Soportales, Manuel Quiroga, Princesa, Isabel II, Real, Sarmiento y Pasantería, para finalizar en la plaza de A Ferrería, donde se llevará a cabo la incineración del difunto loro. El acto incluye la colocación de una corona de flores, y un «espectáculo necrológico» en el que se dará lectura a una elegía, se interpretará la danza de la muerte y la saeta Val do Lérez antes de prender fuego a los restos mortales de Ravachol. El pasacalles final a cargo de Os Canecos, Os Miúdos, As Sonecas, Os da Caña, Os Retrincos, Os Amigos dos Rapaces y Alegría de Bora pondrá el remate al entroido pontevedrés.Aún así, todavía restarán algunos «flecos», ya de carácter más cultural y sin actividad en la calle. Los días 14 y 15, a partir de las 18.00 horas la Sala multiusos del Teatro Principal acogerá las XIII Xornadas sobre o Entroido de Galiza. También hasta el domingo, en la planta alta del Mercado se muestra la exposición Un Entroido de Cine.