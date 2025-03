El llanto más divertido en Marín

No faltan las «autoridades» civiles, religiosas y militares, que encabezan una comitiva fúnebre para despedir en el puerto a la Sardiña, para la que incluso se instaló un coche fúnebre ante el Concello. La fiesta, que fue prohibida desde el año 1936 hasta que se recuperó de nuevo en el año 1976, está más viva que nunca cada Miércoles de Ceniza, organizado por el Ateneo Santa Cecilia de Marín.

Esta fiesta contiene aspectos originales que la hacen diferente de otros «Entierros», como la Ladaíña que se lee en la praza do Reloxo por parte del ayudante y el Obispo, que data de 1893, y la música que toca la banda de música a lo largo del recorrido es del año 1903. Se acaba con el Asolagamento da Sardiña (un ejemplar de verdad) tirándola el Obispo al mar en el puerto de Marín.

Parte de la comitiva fúnebre. / G. Santos

El carácter cultural y también tradicional de este Entroido se pone en valor recuperando tradiciones ancestrales como es el velorio, o las figuras de las choronas. Todas ellas participaron ayer en la edición de este año. Se busca que la puesta en escena de la celebración, la ambientación, la recreación y la infraestructura donde se celebran los actos más relevantes (Velorio, Sermón y lectura da Ladaíña, Asolagamento da Sardiña etc.) y demás atrezzo así como los uniformes de las personas participantes, estandartes (obra del pintor marinense Manuel Torres) de las diferentes cofradías de la comitiva respeten al máximo la tradición.

«Autoridades» civiles y militares. / G. Santos

Desde media tarde se celebra el velatorio en el Palco de la Música, hasta el inicio del recorrido del Enterro, con salida desde la Alameda y recorrido por Jaime Janer, Busto de Abaixo, Doctor Touriño, Rúa do Sol hasta la Praza do Reloxo, donde se celebró el pregón. Al finalizar, el cortejo salió por la calle Real, Almuíña, plaza de España y despedida en el mar.

De los desfiles de disfraces en Seixo y San Xulián al Bolo do Pote

El Enterro da Sardiña de ayer pone punto final a las fiestas del Entroido en el casco urbano de Marín, pero no así en otros puntos del municipio. Así, el sábado día 8 celebra sus propias citas. Desde las 16.30 horas habrá animación con la charanga Noroeste y a las 17.00 horas comienza el desfile do disfraces desde San Blas hasta la Alameda, con homenaje a la Burra Chirica y lambonadas para la rapazada. A continuación está programada una sesión de música y baile. Y el domingo 23 de marzo será el turno del Desfile de Entroido de San Xulián a la 17.00 horas.Y como colofón, el municipio de Marín celebrará el próximo domingo 16 de marzo la XXI Festa do Bolo do Pote. A partir de las 13.00 horas todos los presentes podrán degustar en la alameda Rosalía de Castro de la villa de Marín el tradicional bolo do pote, de forma gratuita hasta agotar existencias. La fiesta contará con la actuación musical de Os Chispas do Lérez.