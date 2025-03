El Concello, dispuesto aportar fondos o a acometer en solitario el plan contra las inundaciones

El Concello dispone de consignación para complementar el proyecto que se ejecute finalmente para controlar las inundaciones ligadas al río Valdecorvos. La Xunta anunció que trabaja ya en ese programa que prevé habilitar en Pontevedra una de las primeras zonas de inundación controlada de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa y, en caso de que la administración gallega no asumiese todo el proyecto, el Ayuntamiento pontevedrés lo desarrollará.

Incluso lo acometería con fondos propios si al proyecto no se le concediese la subvención europea que solicita el Concello.

Así lo anunció en la mañana de este jueves el alcalde, Miguel Fernández Lores, después de que el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, señalase en el Parlamento gallego que está previsto que el proyecto esté listo a comienzos del próximo año y que su ejecución dependerá «de la colaboración con el Concello, que como administración competente en la materia deberá poner a disposición los terrenos necesarios y aportar financiación, con independencia de que Augas de Galicia también pueda intentar colaborar con el fin de resolver los históricos problemas que sufre Pontevedra y, en particular, Valdecorvos».

El proyecto de frenar las inundaciones mediante una zona de retención del Valdecorvos «lo incluimos en el proyecto de los ENIL» (Espacios Naturales de Interese Local), recordó el alcalde. En concreto, se prevé destinar 1 millón para esa actuación y medio millón para otras intervenciones en zonas verdes.

«Si efectivamente la Xunta va a hacer el proyecto, que nosotros tendremos que revisar y espero que lo hagan en colaboración con el Concello o al menos nos pregunten, incluimos esa cantidad para ejecutar el propio concello. Si es la Xunta la que lo ejecuta nosotros contamos con partidas suficientes para complementar lo que se considere conveniente».

También destacó que está previsto que en Valdecorvos y A Seca «podemos modificar ese dinero para proyectos que encajen dentro del proyecto o hacer más obras en zonas verdes, mejora de la calidad de vida en A Seca etc. En todo caso, bienvenido sea».

Fernández Lores volvió a demandar el dragado del Lérez ante el riesgo para la ciudad y el sector marisquero

Aseguró que el Gobierno local desconocía hasta las declaraciones del director de Augas de Galicia que «ellos se iban a hacer cargo, no sabíamos si iba a ser la totalidad, parte o no. En todo caso tenemos consignación para poder complementar o incluso para ejecutar desde el propio Concello en caso de que ellos no lo hagan».

Por lo demás, el regidor mostró su satisfacción porque el proyecto avance «y si va rápido, mejor».

Por otra parte, Fernández Lores volvió a demandar el dragado del Lérez, una exigencia, recordó, que reitera desde hace 25 años, «que se hagan las obras en teoría comprometidas hace mucho tiempo».

Se trata de una intervención que «también es demandada por las mariscadoras» y que afecta a la entrada de barcos recreativos al Club Naval, parte de cuyos amarres están inutilizados.

Fernández Lores insistió en que «hay administraciones responsables», en alusión a la Xunta y al Gobierno Central, que han de aportar soluciones a un problema que acentúa el riesgo de inundaciones en la Boa Vila y afecta al sector marisquero.

Preocupación porque se pierdan las ayudas europeas para los edificios del Museo en A Leña El alcalde no oculta su preocupación porque se pierdan los 3 millones de fondos europeos para la reforma de los edificios centrales del Museo, en la plaza de A Leña. Lamentó que el programa de obras acumula «un retraso de 2 años» y que deberían haberse iniciado «a finales de 2023». Recordó que para retener estas ayudas, el proyecto debería estar totalmente ejecutado «como máximo» a principios de 2027 y, de momento, aún no se ha presentado la licencia para comenzar las obras. «A nosotros los plazos no nos dan», manifestó antes de criticar las «liadas tanto en Santa Clara como en el Museo» del vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, «modificando proyectos o cambiando a los responsables de su elaboración».