La mitad de las mujeres que atiende el CIM de Pontevedra son derivadas de juzgados, hospitales, institutos...

El Centro de Información á Muller (CIM) del Concello de Pontevedra cumple 25 años de actividad, durante los cuales ha ofrecido, y ofrece, asesoramiento y asistencia en diferentes áreas: psicológica, jurídica, de empleo, recursos... Las víctimas de violencia de género ocupan un lugar preferencial en la agenda de estas trabajadoras, que esta semana están especialmente centradas en la campaña del 8M, Día Internacional de la Mujer.

El equipo del CIM de Pontevedra está compuesto actualmente por la directora, que en este caso es también psicóloga, la abogada, una agente de igualdad y una administrativa.

De apoyo, y a través de subvenciones o del Pacto de Estado, se pone en marcha el Programa de Reforzo de Apoio Psicolóxico, para poder cubrir la elevada demanda por parte de las mujeres en este sentido.

Es muy difícil saber la cifra exacta de mujeres que pasan cada año por el CIM, reconoce Mercedes Renda, la agente de igualdad, «porque no solo son las que acuden a las consultas, porque los años en los que se hacen actividades el número se multiplica». En todo caso, son siempre cientos.

«Un CIM es un centro de información de derechos y recursos para mujeres en el que se ofrece muchísimo asesoramiento jurídico, en materia civil, administrativa, laboral, de extranjería, de deudas, hipotecas... Las temáticas en asesoramiento jurídico cambian mucho de un año a otro, pero siempre se mantienen estables las de violencia de género y divorcios, menores...», explica.

El asesoramiento jurídico supuso 195 consultas el año pasado en el CIM Pontevedrés, aunque lo superó la información de recursos, con 204. Pero, sin duda, es la atención psicológica la que genera más consultas cada año «porque tiene otras demandas en cuanto a tiempo y periodicidad», con un mínimo anual de unas 600 o 700. «Normalmente, quien necesita atención psicológica necesita más de una cita. Por eso los casos más complicados, en los que se recomienda terapia, se derivan a ese programa de refuerzo, con unas 15 consultas en un espacio de unos seis meses», matiza Mercedes Renda.

Trabajo de coordinación

Más de la mitad de las mujeres que llegan al CIM lo hacen derivadas a través de servicios sociales, centros de salud, hospitales, el juzgado... Es lo que se conoce como la «derivación profesional».

Para ello es fundamental que haya una buena difusión y conocimiento de lo que es un Centro de Información á Muller y de qué se hace en él. «Hay un trabajo de coordinación con policía, juzgados, centros educativos, sanitarios... Cada vez el CIM es más conocido y se deriva. ¿Tenemos más trabajo? Sí, estamos desbordadas, pero porque ha habido ese trabajo previo de dar a conocer. Es buena señal, porque hay esfuerzos en la coordinación», considera la agente de igualdad.

A ellas hay que sumar a las mujeres derivadas por familiares, vecinas, amigas... «que son la mayoría», y las que llamaron por su cuenta al 016.

Y, en estrecha relación con esta cuestión, resulta que no se puede establecer un perfil único de mujer usuaria de este centro municipal. «No hay un perfil único. Lo único es que la mayoría de las mujeres que atendemos aquí son de una u otra forma víctimas de algún tipo de violencia», subraya Renda.

En este punto, aclara que «las violencias, dependiendo en que espacios se produzcan, no se ven como maltrato». «Muchísimos problemas psicológicos de ansiedad, de angustia, de depresión... vienen derivados de vivir en relaciones o situaciones que son de abuso y se cronifican. Otra cosa es que tú te veas ahí. Muchas acuden por un malestar, pero no dicen que lo viven o vivieron es violencia», se lamenta.

Las nuevas generaciones detectan antes algunas conductas, pero hay otras que las normaliza, como la violencia sexual digital, a través de redes sociales y demás.

La importancia del 8M y el 25N

Fechas como el 8M (Día Internacional de la Mujer) y el 25N (El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) están marcados en el calendario de los CIM. En opinión de Mercedes Renda, la celebración de estas fechas es importante para dar visibilidad a todas las demandas que hay. «Falta mucho por hacer, aunque haya gente y colectivos que piensen que ya es demasiado, que nos pasamos», señala.

«Mientras exista violencia machista, desigualdad dentro de las familias, en el mercado laboral, en las calles, en el ocio... Esto no va a desaparecer solo, hay que trabajar», resume.

Un ciclo de violencia

Tal y como explica la agente de igualdad del CIM de Pontevedra, en la violencia de género se da un ciclo de violencia: «Es un problema que tiene el agresor y sufre su víctima».

«El maltratador se va calentando y la víctima lo va viendo. Eso ya modifica su conducta. Hay un momento de una primera agresión, que normalmente no es una paliza, sino un desprecio, escupir, romper algo... Y hay una respuesta por parte de la víctima: quedarse paralizada, llorar, marcharse... Y él responde siempre automáticamente con ‘perdón, te quiero, no sé qué me pasó, no va a volver a pasar’. La víctima acaba creyendo que ella esa vez no lo supo hacer bien, pero todo eso se va a repetir en más ocasiones y él aprende que ella le va a perdonar. Él no va a cambiar, haga lo que haga la víctima», advierte Mercedes Renda.