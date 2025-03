«No soy de masificaciones, de Galicia guardaré secretos»

El pontevedrés Alberto Ribas, ha sido elegido uno de los cinco finalistas por sus artículos de viajes en los Premios Trotamundos. Una nominación que reconoce el esfuerzo y la implicación del blogger local por ofrecer contenidos útiles y atractivos contados en primera persona a través de sus experiencias por el mundo adelante. Centrado ahora en descubrir las maravillas de Galicia y el norte de Portugal, ha recibido la noticia «por casualidad», pero mucha ilusión.

Finalista en los Premios Trotamundos de viajes. ¿Cómo y cuándo se lo comunicaron?

Lo leí esta mañana (por ayer) en X (antes Twitter) y luego me escribieron. Mola recibir de vez en cuando estas cosas.

¿Cómo se ha sentido al conocer la noticia?

Está guay, con tantas redes sociales es difícil hacerse ver. Es mucho el trabajo que hay detrás. Hay días que me siento en el ordenador y pasan horas porque hay que crear contenidos que sean interesantes, pensar qué puedo ofrecer y analizar después lo que funciona . Además todos los artículos son viajes que hago yo.

¿Qué supondría para su blog hacerse con el primer puesto de viajes el los Trotamundos?

Un reconocimiento a nivel nacional y eso te abre puertas.

Últimamente promociona mucho Galicia, ¿va a descubrirle todos nuestros secretos a la gente o piensa guardar alguno?

Jajaja, es verdad. Mi intención es quitar esa idea de que tiene mucha gente de que ir a Galicia es como ir a Alaska. Dirigido a quienes piensan... «uf, Galicia... está lejos». Al final es una desconocida y hay que darle oportunidades a destinos menos promocionados. Pero no soy de apoyar las masificaciones, por eso me centro en lugares conocidos por todos, pero algunos secretos los guardaré.

¿Cuáles son sus próximos viajes previstos?

Después del verano, que quiero pasar en casa, viajaré un par de semanas a México. Ya tengo en la cabeza el programa que me gustaría hacer pero aún no he organizado nada. También volveré a Estambul. Y me moveré por alguna parte de Europa. Antes, pasaré unos días en Portugal, que quiero escribir sobre naturismo. Y le voy a dedicar tiempo a la provincia de Ourense, a zonas menos conocidas, para promover sus espacios naturales y sus parques.

¿Es de los que organizan todo o de los que viajan sin tiempo?

Siempre que puedo hago mucho coche porque me permite ir parando en todos sitios... Un mirador, un mercado... Suelo reservar los alojamientos con antelación pero a la hora de viajar si, por ejemplo, voy a Gijón y el trayecto en coche son cuatro horas en mi cabeza lo pienso en nueve. Me gusta perderme bastante, salir de la ruta, porque cuando lo haces es cuando acabas en sitios increíbles.

¿Hay en el horizonte algún viaje que considere el «viaje de sus sueños»?

¡Hay muchos! De momento tengo en mente pasar dos semanas en Japón, me apetece mucho. Y luego, pensando a largo plazo, me encantaría hacer un recorrido por toda América Latina. Hacerla de norte a sur desde México hasta la Tierra del Fuego. ¡Algún día será!

Sumando seguidores por el mundo desde «su Pontevedra»

Con viajes a lo largo de tres continentes y unas redes sociales que da gusto ver en las que cada propuesta está planteada de manera sencilla y práctica (especialmente en su web «Alvientooo» ), el jurado de los Premios Trotamundos ha considerado que el pontevedrés tiene mucho que ofrecer en experiencias gastronómicas y el descubrimiento de lugares nuevos, dentro y fuera de «casa». Así no deja de sumar adeptos a una comunidad que ya está integrada por: 37.500 seguidores en Instagram, casi 10.000 de Facebook y TikTok, más los de X y un centenar de suscriptores en su canal de YouTube. Sabremos si consigue el primer premio el 12 de marzo.

