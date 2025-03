Dueño de Los 3 Monos de Aguete: «No creo que fuera algo personal, simplemente es un animal. No creo que esté preparado para convivir en sociedad»

Para Fernando Fernández, dueño del local más compartido en las fotos de redes sociales de Galicia: el Bar Los 3 Monos, el prisma con el que veía el mundo ha cambiado radicalmente desde que el pasado sábado fuera víctima de una brutal paliza en las instalaciones de su establecimiento de la playa de Aguete. Un ataque en el que también se vio involucrada su madre y varios empleados.

Eran las seis de la tarde cuando dos individuos se sentaron en la terraza del local para tomar unas copas. En un momento dado Fernando, que cuenta que suele acercarse a los clientes para preguntarles cómo están, se dirigió a ellos también. En ese momento uno de los dos hombres manifestó su interés por organizar ciertos eventos en el local. Así es cómo Fernando recuerda lo que ocurrió:

«Uno de ellos me dijo que era promotor de fiestas y que trabajaba por toda España. Me comentó que estaría interesado en organizar varias de ellas este verano en nuestro bar. Así que, para hablar más tranquilos, le dije que entrara en el salón de la planta baja y con él vino su acompañante que ya estaba un poco bebido. Una vez en el salón estuvimos hablando bastante tiempo. Fue durante la conversación cuando su acompañante (el agresor) me contó que él tenía una empresa de seguridad especializada en locales de ocio en Ourense y que llevaba los porteros de varias discotecas. No sé si me la coló, pero él, desde luego, era como un armario. Con el que estaba negociando llegué a un trato y esta misma semana me iba a hacer una transferencia para cerrar las fechas de los eventos que iba a organizar aquí en verano. Pero mientras hablábamos el otro, que cada vez estaba más borracho y llevaba algo más, interrumpía y molestaba. Le pedí en varias ocasiones que por favor nos dejara hablar, pero estaba excesivamente bebido. En un momento dado empezó a dar paratas a las sillas que estaban cerca y a una mesa, rompiendo las copas que había encima. Se lo recriminé y se puso muy agresivo, cogió una silla y me dio en la cabeza. A partir de ahí todo lo tengo borroso, pero lo vi en los vídeos de seguridad del local».

Fernando, que se quedó inconsciente tras el ataque, tiene cuatro costillas rotas, dolor en todo el cuerpo y la tremenda sensación que se produce cuando uno siente una mezcla de «impotencia, tristeza y culpabilidad». Especialmente porque su madre y varios de sus empleados fueron agredidos también cuando intentaban ayudarle, siendo ella la que recibió la peor parte.

«Es una anciana de 71 años que estaba tirada en el suelo llorando por los golpes que estaba recibiendo. Para mí, hacer eso a una persona con tal indefensión, es claramente un delito de homicidio en grado de tentativa", afirma rotundo tras visualizar el vídeo. Su madre, estaba presente en la última fase de la conversación con los dos hombres desconocidos, sentada en un sofá, cargaba su teléfono móvil cuando se desató la violencia incontenida por parte de uno de los dos individuos. Ella, sin saber qué hacer, quiso apartar al agresor de su hijo y le tiró el teléfono mientras le gritaba, lo que dirigió la ira del agresor hacia ella. Por lo que, según cuenta Fernando, su madre acabó "en el suelo con sangre a su alrededor, ella solo lloraba no le hacía nada, no podía. Pensé que iba a matarla», rememora.

La madre de Fernando tiene rotas las dos muñecas, varios dedos de ambas manos, fisurado el coxis por la caída. Además de una o dos costillas rotas y una brecha en la cabeza cuya herida fue provocada porque «le golpeó con una botella».

Ante los sollozos de la madre de Fernando y el ruido de muebles provocado por los golpes a discreción del agresor, acudieron varios empleados del local en su auxilio. Fruto del encontronazo uno de ellos tiene un dedo en muy mal estado, «tienen que operarle, pero no saben si recuperará la movilidad completa». Además, otra empleada presenta «heridas y contusiones en el abdomen por los golpes recibidos y tiene varios mordiscos por todo el cuerpo», cuenta Fernando. «En todos estos años dedicados a la hostelería, y van 18 ya, he tenido hasta un after hour y nunca me encontré con una situación como esta», sentencia.

Brecha con cinco grapas en la cabeza de la madre de Fernando, provocada por los golpes con una botella. / FDV

Antecedentes y un robo en otro bar antes de ir a Aguete

«Llevo días sin dormir, ahora lo que siento es más cabreo que otra cosa», las palabras de Fernando responden al hecho de que el agresor continúe en libertad a pesar de la orden de alejamiento que pesa sobre él para que no pueda acercarse ni a Fernando, ni a su madre, ni al local. «Pero con ese grado de chaladura quién me dice a mí que no volverá a pasar por este bar».

Y es que, la agresión no fue lo único que ocurrió el sábado en Los 3 Monos. «Nos robaron el móvil a mi madre y a mí ese mismo día. Además, ahora sabemos que ambos son de Ourense y que tienen antecedentes, pero no sabemos de qué tipo. También que antes de llegar a mi local habían robado en otro bar de Marín una tarjeta de crédito ese sábado. Espero que hablar sirva para que se sepa que la justicia no siempre funciona. Y para mí eso es alejar a este individuo del resto de la gente. No creo que fuera algo personal, simplemente es un animal. No creo que esté preparado para convivir en sociedad. ¿Qué más cosas debe hacer una persona para que se la retire de la calle?», se pregunta con indignación.

Respecto a tipo con el que negociaba los eventos, Fernando sostiene que se mantuvo impasible, sin agredir, pero sin ayudar, hasta el último momento que supo que iba para allá la Policía Nacional. «Se levantó cuando supo que venían y salió corriendo hacia la playa, pero le cogieron».

A la espera de fecha de juicio

Fernando, que tiene el asunto en manos de sus abogados, afirma que el vídeo de seguridad del local que regenta ha sido crucial para la Policía Nacional y que ya está en manos de la jueza. Él prestó declaración ante la jueza el lunes, día en el que solicitó la orden de alejamiento para el individuo que le agredió, y le fue concedida. «Pero me cabrea que él esté en la calle y mi madre en la cama llena de dolor». La jueza ha considerado que no se reúnen los requisitos para sacar de la calle al agresor, «pero mi abogado está peleando pidiendo la prisión preventiva por el perfil de persona que es y el tipo de situación que se dio».

Según explica Fernando el agresor está en libertad a la espera de que salga la fecha de juicio, cosa que puede ser «en un mes o en un año», pero «tiene que ir a firmar cada quince días». Esta es una medida cautelar alternativa a la prisión provisional menos lesiva para el investigado, que está en libertad provisional y tiene que comparecer en el juzgado de guardia para firmar el acta acreditando la presencia. Es un modo de control del investigado que permite saber que no se ha ido a ninguna parte y cuyo objetivo final es evitar que falte al juicio.

Mientras, Los 3 Monos seguirá con su actividad normal. «Esto no puede empañar mi local, un sitio tranquilo con vistas maravillosas y un espacio gastronómico del que todos disfrutan. Y menos en Carnaval», asegura Fernando que también tiene palabras de agradecimiento para todas las personas que les han mostrado su apoyo y cariño. Y especialmente para «la Policía Nacional de Marín por su dedicación y profesionalidad, llegaron enseguida y nos han tratado con todo cariño».