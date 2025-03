Contra el cáncer la ciudad luchará partido a partido

«El cáncer es una causa de todos. A todos nos llega, todos conocemos a alguien cerca, nos ha tocado. Y por cositas como esta se puede ayudar». Estas palabras tan claras pertenecen a Javi Domínguez, impulsor del evento benéfico deportivo local que, a través del fútbol, recauda fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) cada año, desde hace un par. Se trata de «El Torneo del Año», que ayer tuvo su presentación en el edificio Castelao del Museo. Una cita a la que asistieron más de 220 personas, según datos de la organización o lo que es lo mismo «el 100% del aforo completo».

Y es que hay personas que no entienden ciertas palabras como: pereza, vergüenza o miedo; y se lanzan a hacer realidad esa idea que tienen en la cabeza y que con maestría (y algo de ayuda) son capaces de dar forma hasta materializar. Generando un movimiento que gana peso cada año que pasa. Porque, al menos en el caso de Javi, no hay límites. «Yo empecé por mis bisabuelos, hace ya dos años. Ellos me dieron el impulso porque no es fácil hacer algo así. Es complicado, pero cada año va a más. Y eso, en el fondo, nos hace motivarnos para mejorar y hacerlo mucho más grande».

De momento ayer la cita sirvió para calentar motores ante la inminente celebración de la competición, prevista para Semana Santa y, como ya es tradición, en el Centro Municipal de Fútbol Manolo Barreiro. Fue amplia la presencia de gente joven en el salón de la presentación, que contó con representantes de la Diputación de Pontevedra, con el vicepresidente, Rafa Domínguez, a la cabeza. Este año, además, el ente provincial ha participado de forma activa en el torneo solidario aportando fondos a la causa para su organización. También estuvieron presentes miembros de la AECC.

El torneo, que este año, cumple su tercera edición, ya puede presumir de contar con un ejército de personas que se ha unido a la lucha. Entre ellos, rostros (y cuentas en redes sociales) tan conocidos como: Salvador Otero, P0rto, Adri Navarro «Cucurella», Totakeki, 10Denis, Ivan Bastero, Yago Rivas (DJ) o FutbolyBarro. Que junto a otros influencers usarán su presencia en Internet para sumar apoyos y ayudar a reverberar el evento solidario pontevedrés más allá de los límites de la ciudad, para que sea conocido en toda España.

Y para el día del torneo de fútbol todavía habrá más caras conocidas y sorpresas para animar a todo el mundo a acudir, más allá de si uno es o no un apasionado del deporte rey. «Habrá muchas cosas que van a gustar, además de fútbol. Djs, freestyle y el apoyo muchos más influencers... Gente que tiene millones de seguidores y cuyo trabajo de difusión es muy importante. Se trata de vivir un día muy especial para hacer visible el torneo a nivel global, no solo regional. Porque el principal objetivo es recaudar el mayor número de fondos posibles para la AECC y así lograr el objetivo del 70% supervivencia para el año 2030».

Para ello, y desde ayer, es posible hacer una donación al número de cuenta habilitado por la organización (disponible en su web) y también a través de bizum (CONTRAELCANCERPONTEVEDRA 06483). Todo lo recaudado irá para la Asociación Española Contra el Cáncer. Asimismo, el propio día del torneo será posible realizar la donación in situ en el campo de fútbol. Además de que habrá disponibles camisetas y otros recuerdos para los participantes y visitantes. Los ingresos generados por los mismos también serán donados a la AECC para investigación.

Además del apoyo en comunicación en redes, Javi cuenta con un equipo técnico detrás de «cinco cámaras y 11 personas para hacer una retransmisión» como se haría de cualquier partido de fútbol de primera división.

También se nutre de un presupuesto que solo en un año se ha multiplicado, muestra del apoyo que en apenas tres años está recibiendo. «En 2024 contamos con 2.000 euros para toda la organización del evento y este rondarán los 7.000 euros. Se ha triplicado, lo que nos hace muy felices porque subsistimos a base de patrocinadores. Ellos son los que nos respaldan con su ayuda económica. Una ayuda para la causa a la que este año se ha sumado la Diputación. En total este 2025 son 17 sponsors los que tenemos detrás. La experiencia de dos años nos está ayudando a presentar el proyecto para que nuevas empresas e instituciones con capacidad para prestarnos ayuda nos hagan caso y se sumen. Sus aportaciones son muy importantes para poder celebrarlo y conseguir el objetivo solidario que perseguimos con él», remata Domínguez.

