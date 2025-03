De acelerar partículas a mapear la comarca en madera

No siempre los giros que dan las vidas de las personas están en sus manos, pero en el caso del pontevedrés David Rodríguez así fue por completo. Ingeniero que trabajó durante 14 años en Alemania en un acelerador de partículas, un buen día decidió regresar a su tierra natal y cambiar al cien por cien su profesión. Ahora vive en la Boa Vila y trabaja, sobre todo, la madera. Este artesano ha mapeado ya Galicia, las cuatro provincias e incluso la comarca pontevedresa. A través del proyecto Ropi4 Madera ha logrado esa conexión que buscaba con sus raíces.

«En 2022 me cogí una excedencia de dos años para volver a España y estar un poco con la familia. Me vine de allí con mi pareja, alemana, y después de un tiempo aquí decidimos no volver. Estuvimos un año entre Barcelona y Galicia y como descubrí el tema de la madera me lancé un poco con todo esto», resume.

Reconoce que el trabajo en Alemania era muy bueno, muy cómodo, «igual que la vida allí, en Mainz, donde vivía», pero el cambio mereció la pena, «la aventura, probar algo nuevo».

David Rodríguez es autónomo, y aunque su principal actividad es como artesano, todavía sigue realizando algunos trabajos como ingeniero, dando servicio a algunas empresas. También maneja muy bien el Excel y ayuda a la creación de bases de datos para ventas, inventarios...

En lo que se refiere a sus obras artesanales, destacan las de mapeo en madera. «Yo soy muy friqui de los mapas, siempre me gustó mucho. En mi móvil tengo varias aplicaciones, en Google tengo marcados 20.000 puntos y alguna vez he dado alguna charla sobre cómo optimizar los mapas con el móvil y hacer rutas enterándote mejor de las cosas», explica.

«Primero probé a marcar los mapas, pero luego pensé que si los cortaba sería como un puzzle. Empecé con el de Galicia comarcas, luego seguí con los concellos gallegos, después las parroquias de Pontevedra, Vigo, Santiago... incluso Alemania, con estados y barrios», añade.

David Rodríguez muestra sus creaciones a la dueña de la tienda de artesanía "Amo Galicia" de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

A la vez que genera cada mapa también aprende, «porque las comarcas siempre te suenan, pero ahora me las sé muy bien», confiesa. De hecho, cuando los crea piensa en el público en general. «Tiene su parte lúdica, como es el puzzle, y otra más cultural, como es el mapa. A Cualquier persona le puede gustar».

Para fabricar estos mapas utiliza tableros de contrachapado y DM. «A veces grabo sobre pizarra y también me interesa la impresión 3D en plástico», señala.

Buena parte de sus obras se pueden adquirir en tiendas de artesanía como «Amo Galicia», en las inmediaciones del Concello de Pontevedra, en donde también vende unos simpáticos loros Ravachol de madera. Además, forma parte de la tienda colectiva de artesanos Creativas Galegas, que tiene un local en Santiago.

Para la Xunta también creó algunos mapas con los Polos de Emprendemento, «y si a algún Concello le interesa también me gustaría enfocarme hacia ahí». Utiliza las páginas web oficiales de cada concello y de la Xunta para dar forma a los mapas con información totalmente actualizada.

Por el momento participó en un par de ferias en Pontevedra, la Pont-Up Store de nuevos emprendedores y el SolMarket solidario en la Plaza de Abastos. Con el tiempo no descarta entrar en otros circuitos que pueda compaginar con la creación.