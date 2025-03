A Xuntanza de maiores de Poio agarda superar os 400 asistentes

A segunda Xuntanza de Maiores do Concello de Poio celebrarase o domingo 30 de marzo. Como o ano pasado, será nunha carpa instalada na Reiboa, na Seca, na que os asistentes gozarán dunha xornada lúdica, de festa e de convivencia. O ano pasado xuntáronse preto de 400 asistentes, a maior parte deles procedentes do municipio, aínda que tamén había persoas que se achegaban desde outros concellos., e agárdase superra esa cifra.

A xornada, que comezará ás 13.00 horas, inclúe xantar (callos, carne ao caldeiro, bebidas e postre), baile coa música en directo do Dúo Prisma e sorteo de agasallos entre os participantes. As persoas interesadas en asistir poden retirar os seus convites desde mañá luns no Palacete de Besada, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Esta actividade ten un custe de 25 euros. O primeiro prazo de inscrición é exclusivamente para a veciñanza empadroada en Poio, persoas xubiladas ou pensionistas maiores de 60 anos, que poderán comprar as súas entradas ata o venres 14 de marzo. E entre os días 17 e 21 amplíase a inscrición para aquelas persoas doutros concellos que queiran asistir e participar na II Xuntanza de Maiores de Poio.