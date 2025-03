A proposta do BNG, fora da homenaxe ás mulleres en Cerdedo-Cotobade

Cerdedo-Cotobade homenaxeará a catro mulleres xubiladas que foron pioneiras no mundo empresarial, como exemplo de «superación, de resiliencia e de constancia»: María Inés Cuiñas Vidal, Carmen Vidal Paredes, María Alba Sanmartín Serrapio e Digna Filgueira Rodríguez. O BNG apoiamos esta homenaxe pero lamenta que non figure a súa proposta, Sandra Fentanes Canda, «unha muller nova que se abríu camiño nun sector, o do transporte, tremendamente masculinizado».