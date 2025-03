Descalabro del Pontevedra en Cantabria (2-1)

El Pontevedra CF vuelve a ceder el liderato a favor del Numancia tras caer en partido matinal ante el Rayo Cantabria (2-1) en el campo de sport de Astillero. Los sorianos vencieron en Los Pajaritos al Salamanca por 2-0 y aventaja a los ganates en un punto en la tabla.

A los de Yago Iglesias, que suman siete puntos de los últimos quince, no les salió nada al derecho en el partido en Astillero. Aunque comenzaron con buen pie con un gol de Iago Novo a los 30 minutos, enseguida el Rayo Cantabria empató y diez minutos después el árbitro, a instancias del auxiliar, pitaba un dudoso penalti en el área del Pontevedra que sentenciaba el 2-1 final. Edu Sousa paró el disparo, pero su rechace fue aprovechado para anotar. Apenas dos llegadas claras del Rayo Cantabria y dos goles, mientras que el Pontevedra generaba algunas ocasiones, pero sin éxito.

Pese a que los granates no se mostraban muy eficaces arriba, Iglesias no hizo cambios en el descanso y a los doce minutos de la reanudación llegaba una de las jugadas claves del partido. Los pontevedreses reclamaron un penalti por una supuesta mano en el área local que el árbitro no ve y en el contraataque derriba en el centro del campo a un jugador cántabro cuando ejercía como último defensa. Roja directa y a remar con uno menos. En las protestas posteriores también vieron amarilla Mario Gómez y Chiqui.

Fue entonces cuando llegaron los primeros cambios, al entrar Javi Fontán en el lugar de Héctor Hernández para reestructurar la defensa. Después lo hacía Miguel Cuesta en vez de Iago Novo y generaba un par de ocasiones.

Pese a jugar con uno menos, los granates se volcaban en el área rival, conscientes de que el Numancia (cuyo partido se retrasó media hora por una gran nevada en Soria) iba ganando su partido. Pero no llegó la remontada, en buena parte por la gran actuación del meta rival, Jiménez, que salbó al menos tres ocasiones muy claras del Pontevedra.