Cuntis vive uno de sus Entroidos más concurridos

Cuntis vivió este domingo uno de los desfiles de Entroido más multitudinarios y con una mayor participación de los últimos años. Personas de todas las edades tomaron parte en la comitiva que recorrió las calles del casco urbano. El Concello repartió un total de 3.000 euros entre los disfraces mejor valorados por el jurado. Tras el desfile, resultaron ganadores, en la categoría de Comparsas, 'Entre Arlequíns e pallasos', 'Cine Avenida' y 'Feira, fantasía y todo es alegría'. En Grupos, los cuatro clasificados fueron 'Gandería Osborne', 'Maruxa trae a escoba', 'Os comeverzas' y 'Na túa casa nun vira-vira'.

Un grupo del Entroido de Cuntis. / FdV

En Parellas, los cuatro ganadores fueron 'Vimos pasar o rato', 'As pitonisas do Shein', 'Pinocho e Gepetto' y 'Furby’s do Entroido', mientras que en Individuais, los premios fueron para 'A vaca parideira', 'A familia loro', 'Piter reparte zanahorias' y 'A guardiana do bosque'. La ganadora en Carroza fue 'O Arlequín', de la Asociación Mar de Fondo. En total, fueron 320 las personas que tomaron parte en esta edición del desfile de Cuntis, una de las cifras más altas en las últimas ediciones. Entre ellas, se podían encontrar personas del propio municipio y de otras villas del entorno.

El jurado estuvo integrado por José Antonio González Fontán, concelleiro de Cultura de Cuntis; Sandra Barreiro Tobio, concelleira; y María Digna Guimarey Martínez, presidenta de la Asociación Escola Artistica de Cuntis ‘Chumpá Teatro’.