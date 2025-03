«Colón tuvo una vida misteriosa y sufrió mucho»

El Liceo Casino fue escenario de la presentación de la obra «Cristóbal Colón, la historia de un hombre», con la que Alfonso Leirós de la Peña, tras ejercer 40 años como médico estomatólogo en Pontevedra, continúa su faceta como escritor.

¿Cómo acaba un estomatólogo investigando a Colón?

Pasaba todos los días por la Alameda y en los jardines veía la imagen de Cristóbal Colón, toda rota, muy deteriorada, con pintadas, y me asombraba que estuviese en Pontevedra esa obra. Había un cartel abajo que ponía «Cristóbal Colón chegou a América», lo cual me chocaba también, que pusiesen solamente que llegó. Me parecía un poco denigrante. Y también que los turistas pasasen por delante y ni se parasen, todos iban directos a Ravachol a hacerse fotografías encantados. Y ahí nació: empecé a leer, a escribir, y me di cuenta de que hay evidencias muy particulares.

Asegura que la obra intenta reparar una injusticia histórica…

Es un libro muy pequeño, precisamente porque las evidencias creo que no se necesitan muchas páginas para escribirlas, son evidentes. Y con el libro traté de reparar una injusticia histórica que creo que se ha cometido con Colón, todo lo que hay derivado de leyenda negra sobre él es por lo mismo, porque no se sabe su origen y en general es una persona que la gente no conoce. Hoy en día la gente piensa en otras cosas, no en el personaje de Colón.

¿En qué aspectos del navegante se centra la obra?

En la persona y en el origen, que se desconoce también por lo que sufrió el. En la obra no me baso tanto en especular, sino en dos libros clave, la biografía que escribió su hijo y el diario de abordo. Y ahí más o menos uno se da cuenta de que hay unas evidencias incontestables, no se necesitan más cosas, en esas obras está más o menos el 90%, y la gente de hecho las cita, solo que se refiere, según le conviene, a una cosa u otra, y por eso hay tanto desconocimiento. En la contraportada pongo una cita de Hernando de Colón que viene a decir que ya en su época los historiadores ya inventaban sobre Colón, según les convenía. Por eso decidí escribir esta historia, para que se conozca quien era Colón, porque 500 años después seguimos igual.

¿Por qué cree que es poco conocido y por qué considera que sufrió mucho?

Colón tuvo una vida misteriosa y sufrió mucho, sí. La biografía de Hernando habla de que en una etapa anterior fue corsario, lo pone claro, pero lo pone en el capítulo 2 y 4, nada más, en el resto se olvida. Y a mi me da pie a pensar que pudo ser (y eso es especular, aunque no me gusta) el motivo de que no se conozca quién es Colón. Fue una persona retraída, claro, que tuvo que ocultar su origen. Sabemos que fue corsario, que luchó contra los Reyes Católicos y creo que por eso tuvo ocultar todo. A mayores tuvo una vida de sufrimiento, claro, solo hay que pensar en sus viajes. ¿Cómo llega a Portugal? Con un naufragio. ¿Cómo termina el primer viaje, tan maravilloso? Con un naufragio, el de la Santa María. Y en el último viaje el pobre está casi muerto, después de que lo han abandonado en una isla durante un año, que se dice pronto, tras otro naufragio. Tuvo una vida de sufrimiento.

¿Analizando el diario de a bordo y la biografía de Hernando Colón concluye que el navegante era gallego?

Las evidencias indican que si de algún sitio es Colón es de Galicia, eso es indiscutible. Creo que si, pero tampoco quiero mojarme, sino dejar la puerta abierta a que todo el mundo opine sobre el libro y sobre el Colón, intento no imponer ningún dogma, pero leyendo la biografía y el diario de a bordo se llega a esa conclusión, si uno tiene la mente limpia como yo, que no estoy influenciado por muchas teorías, comprueba que realmente las evidencias son palpables.

¿Qué opinión le merece el documental y en general estudio sobre el ADN de Colón?

El documental para mi en realidad fue un reality show, mucha propaganda pero verdaderamente no dice nada. El ADN lo único que indica son probabilidades, punto, pero no certezas. ¿Qué hay probabilidad de que sea mediterráneo? Pues sí, también lo dice en su hijo la biografía, que sus antepasados (a los que llama mayores) eran de Génova. Pues ya está, el ADN no indica el origen, entonces no nos va a indicar nunca, nunca, la ciudad en la que nació, sino más o menos de donde venía su estirpe, pero eso no asegura nada. Para mi la seguridad está en las evidencias, que son más importantes que el ADN.

